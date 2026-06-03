【広島県広島市】ジュエリーブランド「シエナロゼ」とフラワーショップがコラボ！ポップアップを開催



オリジナル素材「ロゼチナ」をはじめ、温かみのある繊細なジュエリーを展開する「SIENA ROSE(シエナロゼ)広島本通店」は、6月5日(金)〜7日(日)の3日間、広島で絶大な人気を誇るフラワーショップ「SHAMROCK(シャムロック)」とのコラボレーションによる特別なポップアップイベントを開催する。

6月6日の「紫陽花の日」にちなみ、店内をみずみずしい紫陽花で彩り、この期間しか出会えない特別な空間と限定特典を用意し人々を出迎える。

「シャムロック」について

「シャムロック」は、広島市中区土橋にある、独創的で洗練された世界観が人気のフラワーショップ。ただ花を並べるだけでなく、植物それぞれの個性や秘められた美しさを引き出す芸術的なスタイリングは、多くのファンを魅了し続けている。

今回のイベントでは、「シエナロゼ」の空間のために特別な紫陽花をセレクトする。

「シエナロゼ」について

「シエナロゼ」は、国内6店舗を展開するオリジナルジュエリーブランド。移ろいゆく日々と共に変化していく人々にフィットする、自然なつけごこちとヌーディな輝きが調和するスキンジュエリー。上質な素材と飾らない存在感で、バランスのとれた美しさを追求する。

「シエナロゼ」×「シャムロック」特別なコラボが実現





「シエナロゼ」が大切にしているのは、独自の質感や温かみを持つジュエリーを通して、身につける人の日常にそっと寄り添い、魅力を引き出すこと。

今回パートナーとして迎える「シャムロック」は、その独創的でハイセンスな植物の世界観で多くの人々を魅了し続けているフローリスト。



植物が持つ生命力やそれぞれの個性を引き出す芸術的なアプローチが、シエナロゼがジュエリーに込める想いとも深く共鳴し、今回の特別なコラボレーションが実現した。

ポップアップイベントの見どころをチェック

ポップアップイベントの3つの見どころを紹介しよう。



1つ目は、人気フラワーショップ「シャムロック」が手掛ける、初夏のオアシス空間。

いつも穏やかな空気に包まれたシエナロゼ広島本通店が、イベント期間中はシャムロックの手によって、みずみずしい季節感あふれる空間へと生まれ変わる。ウインドウから店内の奥へと、手毬のような紫陽花の美しいグラデーションがやさしく空間を彩り、ゆるやかに奥へと誘う。普段はなかなかお目にかかれない珍しい色合いや、個性豊かな表情の紫陽花も並び、気に入った一輪はその場で購入・持ち帰ることができる。



2つ目は、古くからの習わしに想いを馳せる、幸福の「黄色いリボン」ラッピング特典。

イベントのテーマは、6月の主役「紫陽花」。実は6月6日は「紫陽花の日(六月の節句)」とも呼ばれる日。

古くから、6月の「6のつく日」に紫陽花を水引で結んで軒下や玄関先に逆さに吊るすと、魔除けや厄除け、幸運を招くおまじないになると伝えられきたという。

イベント期間中に商品を購入した人には、そんな伝統的なお守りの結びをイメージした、鮮やかな「黄色いリボン」の特別ラッピングを用意。人々のもとに、さらなる幸運と豊かな実りが訪れますように、という願いを込めて届けてくれる。



3つ目は美しい記憶に彩られる、一生もののブライダルリング選び。

美しい紫陽花に心ほぐされながら、これからの人生をともにするリングをゆっくりと選んでもらう。そんな、いつまでも心に残る愛おしいひとときを提案。

ブライダルリングの試着を希望する人は、花に包まれた特別な席をスムーズに案内してもらえるよう、事前の予約がおすすめ。

ポップアップイベントの日時について

ポップアップイベントは、6月5日(金)〜7日(日)の期間開催。営業時間は10:30〜19:30だ。最終日の6月7日(日)は、ポップアップイベントのみ18:00にて終了となる。最終日に来店を予定している人は、時間に余裕を持って来店しよう。

この機会に、シエナロゼとシャムロックがコラボしたポップアップイベントに足を運んでみては。

■シエナロゼとシャムロックがコラボしたポップアップイベント

期間：6月5日(金)〜7日(日)

営業時間：10:30〜19:30

場所：シエナロゼ 広島本通店

住所：広島県広島市中区本通3-5

シエナロゼ 公式HP：https://sienarose.jp

シャムロック 公式HP：https://shamrock.jp

(ソルトピーチ)