【大阪府大阪市・愛知県名古屋市】「黒船」から奈良県ブランド苺、古都華を使ったカステラシフォンとゼリーソーダが登場



東京都目黒区に本社を置き、菓子製造販売を行う“黒船”は、素材のもつ自然の力と伝承の技でお菓子を作り上げる菓子ブランド「黒船」より、奈良県のブランド苺「古都華」を使ったスイーツを販売。

関西・名古屋の一部店舗で限定で「黒船ファンク古都華」、大丸心斎橋店限定で「古都華ゼリーソーダ」を販売している。

古都華は、2011年に品種登録されたブランド苺。古都・奈良を飾る新しい「華」になってほしい、そんな想いから名づけられたいちごが古都華だ。

「黒船」について



「黒船」は、東京自由が丘に本店を構えるカステラを中心とした菓子店。素材本来がもつ力と自社で培われた技術で作られたお菓子を届ける。

Next, from Japan,by the ship freighted with the Japanese spirit.

かつて黒船がもたらした夢のようなときめきを、今度は日本から世界に、伝えたくて。

古都華の風味を堪能できるカステラシフォンが登場

「黒船」では、奈良県産ブランド苺「古都華」を使用したスイーツを販売している。



人気の黒船ファンクシリーズから、期間限定商品「黒船ファンク古都華」が好評販売中。

「黒船ファンク古都華」は、濃厚な味わいの奈良県産苺｢古都華｣を使ったジャムとなめらかなクリームがつまったふわふわのカステラシフォン。古都華の風味をたっぷりと堪能できる。



また、「黒船ファンク古都華」のシフォン生地には、神戸市北区で大切に育てられた自社製造の兵庫県産小麦「シロガネコムギ」を使用している。

想いが込められた小麦の風味を活かし、やさしく上品な味わいに仕上げた。

[caption id="attachment_1626779" align="aligncenter" width="600"] 「黒船ファンク古都華」パッケージ[/caption]

「黒船ファンク古都華」の価格は648円(税込)。南堀江店、大丸心斎橋店、大阪タカシマヤ、松坂屋名古屋店で販売されている。

「古都華ゼリーソーダ」も登場



さらに、大丸心斎橋店 QUOLOFUNE LAB. にて「古都華ゼリーソーダ」の提供が開始された。

「古都華ゼリーソーダ」は、古都華のシロップとゼリーを爽やかな喉越しのソーダにあわせたメニュー。しゅわっ、つるん、苺の香り、甘酸っぱい古都華ゼリーソーダだ。

手作りで丁寧に仕立てた古都華のシロップとゼリーは、古都華がもつ濃密な甘みと、凛とした酸味を美しく引き立てている。口に含んだ瞬間のなめらかな口当たりと余韻まで計算し尽くし、全体の調和を追求した繊細な配合で仕上げられている。

シュワっとしたソーダの爽快感とゼリーの心地良い喉越しがあり満足感のある一品だ。

「古都華ゼリーソーダ」の価格は660円(税込)。イートイン、テイクアウト可。販売期間は、6月3日(水)〜9月下旬だ。

この機会に、「黒船ファンク古都華」や「古都華ゼリーソーダ」を味わってみては。

■黒船ファンク古都華

販売期間：6月下旬まで

黒船 南堀江店：大阪府大阪市西区南堀江2-13-30

大丸心斎橋店：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1

大阪タカシマヤ：大阪府大阪市中央区難波5-1-5 大阪タカシマヤ 地下1階洋菓子フロア

松坂屋名古屋店：愛知県名古屋市中区栄三丁目16番1号 松坂屋名古屋店本館地下1階

詳細：https://www.quolofune.com/sweets/fanq_kotoka

■古都華ゼリーソーダ

期間：6月3日(水)〜9月下旬

大丸心斎橋店 QUOLOFUNE LAB.：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1大丸心斎橋店 地下1階 食料品売場 黒船 大丸心斎橋店内イートインコーナー

詳細：https://www.quolofune.com/sweets/kotoka_jelly_soda

黒船 公式HP：https://www.quolofune.com

(ソルトピーチ)