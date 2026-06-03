【大分県大分市】ソフトクリームが大人気の「みどり工場直売所」が、大分市中心部に常設出張所をOPEN！



大分県大分市に本社を構える九州乳業直営の「みどり工場直売所」が、6月1日(月)、同市中央町に「みどり工場直売所中央町出張所」をオープンした。

「みどり工場直売所」について



「みどり工場直売所」は、“みどり牛乳ブランド”を身近に感じてもらうための場所として、また消費者と新しい関係を生み出す機会や場として、2021年10月に大分市廻栖野に移転オープした店舗。

乳製品・豆乳・植物性ミルク・ヨーグルト・デザートなど九州乳業製品を中心に、県内企業とのコラボで制作したグッズや地元の農家が作った産直野菜なども販売されている。

特にソフトクリームは、多い日では1日に2.4千個超が売れるほど、同店の看板商品として県内外の人々から支持されているそう。

また、フードロス削減の一環として、賞味期限が短いものや、作りすぎて出荷できなかったものなどは、工場の直売所ならではのアウトレット価格で購入でき、多くのリピーターが来店する店舗へと成長している。

人気メニューに加え、新メニューも登場！

「みどり工場直売所」は昨年、大分市中央町にて「みどり工場直売所ポップアップストア」として期間限定で出店。惜しまれつつ幕を閉じたが、多くの利用者から「また戻って来て欲しい」との声を受け、この度、場所を変え、装いも新たに常設店舗「みどり工場直売所中央町出張所」としてオープンすることとなった。

車がないとなかなか来店しづらい大分市廻栖野の「みどり工場直売所」だが、「みどり工場直売所中央町出張所」では、人気のソフトクリーム「工場直送ミルクソフト」や「きなこあげパン」を、大分市中心部で味わうことが可能に。

さらに、九州乳業直売所初出しの新メニュー「ホットドッグ」や「ポップオーバー」が登場！もちろん九州乳業の製品や、「みどり工場直売所ポップアップストア」でも人気があり、大分県出身者の郷愁を誘う、お土産にも最適なみどり牛乳モチーフのグッズやお菓子も販売される。

九州乳業について



「みどり工場直売所」を展開する九州乳業は、1本の牛乳から消費者の健康に役立てる企業を目指し、昭和39年に創業。今でもその思いは変わらずに、一人ひとりの社員に受け継がれており、大分県の酪農家が365日大切に育てている乳牛のミルクを、何ひとつ無駄にはせず、心を込めた製品とし、消費者のもとへ届けている。

「みどり工場直売所」のソフトクリームを、新たな常設店舗「みどり工場直売所中央町出張所」で味わってみては。

■みどり工場直売所中央町出張所

住所：大分市中央町2丁目3-17 ナガノビル

営業時間：11:00〜18:00

定休日：火曜日(火曜日が祝日の場合は翌日休)

※営業時間・定休日は急遽変更となる場合がある

公式サイト：https://kyusyu-nyugyo.co.jp/mkcchuo/

■みどり工場直売所

住所：大分県大分市大字廻栖野3231番地

営業時間：10:00〜17:00

定休日：月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日休)

※営業時間・定休日は急遽変更となる場合がある

公式サイト：http://www.kyusyu-nyugyo.co.jp/factoryoutlet

九州乳業HP：http://www.kyusyu-nyugyo.co.jp

(佐藤ゆり)