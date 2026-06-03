【東京都港区】YOTEL東京銀座のレストラン＆バーに「サマーアフタヌーンティー」が登場！



英国発のホテルブランドYOTEL東京銀座は、ホテル1階のレストラン＆バー「Komyuniti(コミュニティ)」にて、6月15日(月)〜9月14日(月)の期間、「サマーアフタヌーンティー」を提供する。

スイーツや旬の素材を使ったセイボリーなどが登場





夏をイメージした「サマーアフタヌーンティー」では、太陽を思わせるパッションフルーツとシトロンの鮮やかな「マカロン パッションアンドシトロン」、レモンマーマレードの酸味が夏らしく弾ける「ベイクドチーズケーキ レモンマーマレード」、ラズベリーの赤が映える「フィナンシェピスターシュ ラズベリーコンフィチュール」、「ティラミス」とこの季節ならではの色彩と味わいが詰まった珠玉のスイーツを取り揃えた。

セイボリーには、「九十九里産 緑茶豚のジャンボンブランと、グリュイエールのサンドイッチ」「エキゾチックマンゴーを纏ったフォワグラのムース」「新鮮な夏野菜のガスパチョ 鰻と胡瓜、ミョウガのトルティーヤ」「海老とじゅん菜 ほうじ茶と土佐酢のフレーバー」を用意。旬の素材にこだわったメニューを味わおう。





ドリンクもお見逃しなく。

プレミアム紅茶ブランド「Sumik Tea」からは、この時期限定の「ココナッツマンゴー」「マスカットシャンパーニュ」「パッションフルーツライチ」フレーバー3種を含む約15種のティー＆コーヒーフリーフロー(最大120分)を用意している。

オンラインで予約した人に特典を用意

また、オンラインで予約した人には、特典としてウェルカムドリンク「Ocean Breeze - オーシャンブリーズ」がプレゼントされる。鮮やかなブルーが夏のビーチを思わせる華やかなモクテルで、オレンジとレモンの柑橘、ソーダの爽快感を楽しむことができる。

予約は下記の予約ページから。

料金について

「サマーアフタヌーンティー」の料金は、平日3,500円(税・サ料込)、土日祝日4,000円(税・サ料込)。8月10日(月)〜14日(金)は祝日料金での案内となる。

YOTELについて

YOTELは、世界中の人気ロケーションに23軒のホテルを展開するグローバルホテルグループ。YOTELは、ゲストがよりよい睡眠をとり、スムーズに移動し、旅先でのひとときをより豊かに楽しめるホテル体験を提供する。活気あふれる都市から賑やかな空港まで、YOTELはすべての滞在に、上質な時間、優れたロケーションへのアクセス、そして発見の楽しさを届ける。

ロンドンに本社を構える同グループのポートフォリオは、都市型ホテルの「YOTEL」、長期滞在向けの「YOTELPAD」、空港ホテルの「YOTELAIR」の3ブランドで構成されている。YOTELの都市ホテルはアムステルダム、ボストン、エディンバラ、ジュネーブ、グラスゴー、ロンドン、マンチェスター、マイアミ、ニューヨーク、ポルト、サンフランシスコ、シンガポール、東京、ワシントンDCに展開。空港ホテルはロンドン・ガトウィック、アムステルダム・スキポール、パリ・シャルル・ド・ゴール、イスタンブール、シンガポール・チャンギに展開。今後の開業予定はバンコク(2026年)、クアラルンプール(2026年)、アテネ(2026年)、ベルファスト(2027年)、リスボン(2027年)、NEOM(2027年)だ。

なお、YOTELの主要株主は、タラル・ジャシム・アル・バハール グループ、ユナイテッド インベストメント ポルトガル、クウェート不動産会社(AQARAT)。

YOTELはYO！の創業者サイモン・ウッドロフOBEによって設立され、ファーストクラスの旅行体験からインスピレーションを受け、その理念、表現、デザインをコンパクトながら洗練された客室に反映させている。

この機会に、YOTEL東京銀座のレストラン＆バー「Komyuniti」で味わえる「サマーアフタヌーンティー」をチェックしてみては。

■サマーアフタヌーンティー

提供期間：6月15日(月)〜9月14日(日)

営業時間：14:00〜17:00(最大120分制)

場所：Komyuniti

住所：東京都港区新橋1-7-7 YOTEL東京銀座 1F

予約ページ：https://res-reserve.com/ja/restaurants/komyuniti-yotel-ginza

Komyuniti 公式HP：https://www.komyunititokyo.com

(ソルトピーチ)