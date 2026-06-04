「NEKO true wireless earphones HP-C28BTF ふわふわフロッキーver.」まっくろ(左)、まっしろ(右)

ラディウスは、日本法人設立30周年を記念し、ふわふわとした毛並みのように仕上げた特別モデルの完全ワイヤレスイヤフォン「NEKO true wireless earphones HP-C28BTF ふわふわフロッキーver.」を6月19日より発売する。カラーは「まっくろ」「まっしろ」の2色。価格はオープンで、市場想定価格は12,100円前後。

猫のかたちの完全ワイヤレスイヤフォン「NEKO true wireless earphones HP-C28BT」に、ふわふわの毛並みをまとった2匹を追加。「愛でたくなるような特別なNEKOを、たくさんかわいがってあげてくださいね」としている。

イヤフォン本体は、ランダム成形によるマーブル模様を採用。世界中を探しても同じ猫が1匹もいないように、イヤフォンにも個性豊かな模様を施したとする。

音声アナウンスには猫の声を採用。さらに3分間猫が喉を鳴らす音が聞こえる「ごろごろモード」も搭載する。

Bluetooth 5.3準拠で、コーデックはAAC、SBCをサポートする。ドライバーは6.1mm径ダイナミック型。再生周波数帯域は20Hz～20kHz。

連続再生時間は約3.5時間。充電ケース併用で最大17.5時間の再生が可能。充電時間はイヤフォン本体が約1時間30分、充電ケースが約2時間。充電ケースのバッテリー残量は「おさかなLED」で確認できる。

イヤフォン本体はIPX4相当の防滴仕様。イヤーピース(S/M/L)、充電ケーブルなどが付属する。

なお、HP-C28BTの売り上げの一部は、動物福祉支援活動へ寄付されており、これまで総額1,831,020円を、猫や動物たちの支援に役立ててきたという。今回のふわふわフロッキーver.については、1台あたり30円が保護猫活動「猫の未来とびら」をはじめとした動物福祉支援に寄付されるとのこと。