【大阪府大阪市】鶴橋の日本茶専門店「cafe 丸又園」が2周年。抹茶かけ放題無料キャンペーン開始

[caption id="attachment_1627273" align="aligncenter" width="600"] 茶師のじぇらーと「山」[/caption]

大阪鶴橋にある日本茶専門店「cafe 丸又園(まるまたえん)」は、6月1日(月)〜30日(火)の期間、抹茶インフルエンサーの「まっちゃらばー」さんと共同で、オープン2周年を記念した「抹茶かけ放題無料キャンペーン」を開催する。期間中、指定の条件を満たすことで、店内で挽いた抹茶のかけ放題が無料となる。

石臼挽きの「挽きたて抹茶」で味わうスイーツ

[caption id="attachment_1627289" align="aligncenter" width="600"] 店内の石臼。挽きたての抹茶を楽しめる[/caption]

「cafe 丸又園」の最大の特徴は、店内に設置された石臼で挽いた「挽きたて」の抹茶を味わえる点にある。オーナーは全国茶審査技術競技大会で優勝し、農林水産大臣賞を受賞した茶師。その茶師が目利きしたお茶を使ったスイーツが提供されている。

今回の「抹茶かけ放題無料キャンペーン」は、オープン2周年を記念して企画されたものである。抹茶インフルエンサー「まっちゃらばー」さんが、目玉商品である「抹茶ジェラート」や「抹茶ラテ」のおいしさを多くの人に知ってもらい、ずっと店が残り続けて欲しいという思いから、このキャンペーンを企画した。開催期間中は、店内で挽いた抹茶のかけ放題が無料になる特典が提供される。

特典を受けるための条件は、Instagramで「cafe 丸又園」の公式アカウントをフォローし、注文時にフォロー画面を店員に提示することだ。

抹茶を味わえる多彩なラインアップ

「cafe 丸又園」のラインアップには、ジェラートをはじめとする抹茶を味わえるスイーツやドリンクがある。



人気商品の「抹茶ジェラート」は、京都府産の抹茶を贅沢に使用し、その濃厚さは抹茶ファンも納得するほど。濃さは3種類から選べ、最高濃度「お濃茶」はぜひ一度食べてほしい逸品だという。4月からは、山盛りのジェラート「山」の販売も開始した。写真映えも良くボリューミーで満足感もたっぷりだ。フレーバーは抹茶の他にほうじ茶やミルク、きなこ味もある。



「抹茶アフォガード」は、抹茶ジェラートに、温かい抹茶シロップを上からかける一品。濃い緑に染まり、さらに濃厚な抹茶を楽しめる。



「抹茶ラテ」は、店内で挽きたての抹茶を使用した定番ドリンク。ジェラートのトッピングも可能だ。



抹茶ジェラートにこし餡と生クリームを乗せた、手軽に楽しめるスイーツ「ぷちもなパフェ」は抹茶ラテのお供にぴったりだ。

日本茶専門店がカフェに込めた思い



「cafe 丸又園」は、京都山城で1853年に創業した宇治茶製茶問屋「丸又園」が運営する日本茶専門店である。日本茶の購入者が減少し、周りの販売店が閉店していく中、地元の人に日本茶を届け続けてきた。店舗は鶴橋駅から徒歩4分の場所にあり、近隣住民や観光客も楽しめる内容となっている。2年前には、地元の人々や散策に来る人へさらに日本茶の魅力を発信するため、カフェスペースを新設した。



今回のキャンペーンを企画した「まっちゃらばー」さんは、関西中心のカフェやお取り寄せの抹茶スイーツを「実際に食べて」レビューするインフルエンサーで、主にInstagramとXにて活動している。

抹茶がかけ放題になる2周年記念キャンペーン。この機会に、日本茶スイーツを堪能してみてはいかがだろうか。

■「抹茶かけ放題無料キャンペーン」概要

開催期間：6月1日(月)〜30日(火)

開催場所：cafe 丸又園

住所：大阪府大阪市東成区東小橋3-18-7

営業時間：9:00〜17:00

定休日：水曜日

公式Instagram：https://www.instagram.com/cafe_marumataen

まっちゃらばー公式Instagram：https://www.instagram.com/maccha_lover

まっちゃらばー公式X：https://x.com/maccha_lover_

(Kanako Aida)