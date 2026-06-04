ラグビーリーグワンのプレーオフ3位決定戦（6日 東京・秩父宮ラグビー場）で対戦する埼玉（レギュラーシーズン2位）と東京SG（同4位）の試合登録メンバーが6月6日、発表された。

東京SGは、垣永真之介（34）が右PRで今季初先発。今季限りでの引退を発表しており、3位決定戦が現役最後の試合となる。4日の練習後に取材に応じ、「やることをやるだけ。他にないっす。いつも通り、特別なことはしない」と淡々と話した。

東京SG12季目の今季は、3月の相模原戦の途中出場があるだけ。最終節が行われた5月10日に、すでに引退を発表していたSH流大（33）とCTB中村亮土（34）の試合後の引退セレモニーに乱入する形で突然、客席に向かって引退を発表した。

試合中のシャウトや、独特な人柄で「カッキー」と人気を集めた。セレモニーでも、歌手の山口百恵が引退時に歌った「さよならの向こう側」を熱唱し、最後に、ラグビーボールの横にマイクを置くパフォーマンスで観衆を喜ばせた。

引退前の気持ちを聞かれても「特に」と素っ気なかったが、「勝てばいい。とにかく勝ちたい」と話した。「やっと解放される」と秘めた思いを包み隠すように笑った垣永は、「最後まで出し切って、頑張ります」と話してグラウンドを後にした。

流、中村はリザーブに入った。

▼流大 勝って終わりたい。自分たちのスタイルを貫ければいい。（あと2日だが）自分が決めたことなので、今さら特別な感情になることはない。決めたことをやり抜くという気持ちしかない。

▼中村亮土 楽しみます。（相手の埼玉には）個人的にもリスペクトがあって、最後、こういう舞台でやるのは、楽しみです。思い入れもある。（持ち味の）タックル、いきますよ。