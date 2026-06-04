雨の日に犬が散歩に行きたがらない理由

1.体が濡れることを不快に感じるから

雨の日に犬が散歩に行きたがらないのは、体が濡れることを不快に感じるからです。

私たちも雨で服が濡れたとき、肌に張り付く感じがして不快ですよね。犬も被毛が濡れると皮膚に張り付くような不快を感じることがあります。

長毛種ではより不快に感じられるのではないかと思いますし、毛量の多い犬種では、被毛が濡れることで重さが増すことも、不快に感じられるのではないでしょうか。

濡れることに敏感な犬の場合では、手足の裏が濡れるだけでも嫌がり、雨が降っていなくても、地面が濡れていると散歩に行きたがらないことがあります。

2.本能的に濡れることを避けたいから

雨の日に犬が散歩に行きたがらないのは、本能的に濡れることを避けたいからです。

濡れたらタオルで拭く、ドライヤーで乾かす、といった概念が犬にはありません。雨に濡れると乾くまでに時間がかかり、体温が下がると命に関わる恐れがある、ということを本能的に考えてしまいます。

そのため、雨の日に外に出ることは、犬にとって危険な行為だと感じられることがあるのです。

3.地面の感触がいつもと違うことに敏感だから

雨の日に犬が散歩に行きたがらないのは、地面の感触がいつもと違うことに敏感だからです。

濡れたアスファルト、ぬかるんだ土、滑りやすいタイル、水を多く含んだ芝生など、犬にとっては歩きにくく、普段と違うことに敏感になってしまうことがあります。

“歩きにくい”と感じると、その場所を歩くことを避けたがります。水たまりを避けて通る犬も多いのではないでしょうか。安全ではないと考えているのでしょう。

4.雨の日の独特なニオイが苦手だから

雨の日に犬が散歩に行きたがらないのは、雨の日の独特なニオイが苦手だからです。

犬は散歩中にも嗅覚を使って安全確認を行っています。雨の日の独特なニオイによって、情報収集が上手くできず、戸惑うことがあります。

いつも感じられるニオイが雨の日の独特なニオイによって消されてしまうことがあり、不安に感じているのでしょう。

シニア犬であるなどし、視覚や聴覚よりも嗅覚を頼りにしている犬にとっては、嗅覚を使った安全確認が十分に行われない環境では、散歩することへの不安感が高まるのではないかと思います。

5.レインコートを着せられるから

雨の日に犬が散歩に行きたがらないのは、レインコートを着せられるからです。

レインコートは、基本的には伸縮性がなく、犬にとっては歩きづらさを感じるものです。そもそも服を着ることが苦手だという犬もいるでしょう。

雨に濡れることが嫌だということではなく、レインコートを着せられることが嫌だということであれば、レインコートなしでは雨の日も散歩をしてくれるのではないでしょうか。

雨の日の散歩を嫌がる愛犬への適切な対応

雨が降っている中を散歩すること、濡れている地面を散歩することを嫌がるのであれば、散歩しなくて大丈夫です。

運動不足によるストレスや体調不良を心配するのであれば、室内での遊びを使って体を動かせる工夫をしてあげましょう。

嫌がる犬を無理に散歩させては、それこそがストレスや体調不良の原因になります。

まとめ

雨の日に犬が散歩に行きたがらない理由を5つ解説しました。

体が濡れることを不快に感じるから 本能的に濡れることを避けたいから 地面の感触がいつもと違うことに敏感だから 雨の日の独特なニオイが苦手だから レインコートを着せられるから

犬が雨の日の不安や不快感から散歩に行きたがらないのは、単なるわがままではなく、自然な反応です。叱ったり無理強いしたりするのではなく、愛犬の気持ちを尊重し、配慮しましょう。