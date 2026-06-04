強烈な日差しをこれ一枚で完全防備。【ザ・ノース・フェイス】のフード付きジャケットが、夏のあらゆるアウトドアシーンで活躍する。Amazonで販売中！
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肌を守りつつ快適に過ごす。夏の強い味方となる【ザ・ノース・フェイス】のフード付きジャケットが、日々の紫外線対策としてAmazonで販売中！
水辺でのアクティビティから日常使いまで、マルチに活躍するフード付きジャケットが登場。リサイクルポリエステルの機能糸を用いたハイゲージニット素材は、ストレッチ性に優れ、軽やかな着心地を実現する。薄手ながら透け感を抑えた生地はUVプロテクト機能付きで、夏の厳しい紫外線から肌をしっかりとガードする一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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UVプロテクト（UPF50＋、紫外線カット率95%以上）機能を搭載。真夏の強い日差しのもとでも、肌へのダメージを気にせず安心して屋外での活動に集中できる。
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リサイクルポリエステルの機能糸を採用したハイゲージニット素材を使用。適度なストレッチとキックバック性を備えており、身体の動きを妨げない軽やかな着心地だ。
薄手の生地でありながら、光沢を抑えた糸を用いることで透け感を軽減。街中での普段着としても違和感なく馴染む、洗練された質感に仕上げられている。
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フードのフィット感を調整できるドローコードや、手の甲までカバーするサムホール仕様など、紫外線対策を考慮した細やかな設計が充実している。
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