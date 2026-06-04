OPS9割超えで、衝撃の防御率0.74 大谷翔平が残す「異次元の数値」 MLB大投手が語ったCY賞受賞の可能性「史上最高の世代を代表する投手になった」
気迫あふれる投球を続けている大谷(C)Getty Images
もう太刀打ちはできない。現地時間6月3日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に、ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者兼投手」として先発登板。投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投した。
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現地時間5月27日のロッキーズ戦でも6回（99球）、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点と圧倒していた「投手・大谷」は、ふたたび異彩を放った。
この日も序盤からダイヤモンドバックス打線を寄せ付けなかった大谷は、最速100.4マイル（約161.5キロ）の4シームとスピンレート2710回転と大きく変化するスイーパーで打者をことごとく翻弄。4回2死にガブリエル・モレノに二塁打を打たれるまで無安打ピッチングを続けた。
今回の登板で、計10登板（61イニング）を消化した大谷は、防御率0.74、WHIP0.79、被打率.144、被OPS.435にまでダウン。3割近い高打率（.298）を残し、10本塁打、OPS.936を記録している打者の成績とは思えないハイスタッツを残す「投手・大谷」を巡っては、“投手版MVP”とも評されるサイ・ヤング賞に関する議論を白熱している。
1990年代にMLBでプレーし、通算213勝、154セーブの偉業を成し得たジョン・スモルツ氏は、大谷の受賞に太鼓判を押す一人だ。米スポーツ専門局『ESPN』の元記者であるリッチ・アイゼン氏のポッドキャスト番組『The Rich Eisen Show』に出演し、「誰もが私を『どうかしてるんじゃないか？』って言っていたけど、私は何年も彼の最大の武器は投手力だと言っていた」と熱弁を振るった。
「ショウヘイ・オオタニは今や、『史上最高クラスの世代を代表する投手』となった。しかも打者でありながらね。私は彼がサイ・ヤング賞を勝ち取るチャンスがあると思うし、彼自身も意識を向けていると思うね」
無論、さしもの大谷と言えども受賞は簡単ではない。今季は50回2/3連続無失点の快投を見せたクリストファー・サンチェス（フィリーズ）や、5月の防御率0.23を記録した怪腕ジェイコブ・ミジオロウスキー（ブリュワーズ）など好調を維持するライバルが複数いる。
しかし、96年に同賞受賞歴を誇るスモルツ氏は、「ショウヘイは世界に自分がただの偉大なバッターであるだけではないということを証明しようとしている」と指摘。その上で、二刀流スターがサイ・ヤング賞争いに食い込んでいく中での“課題”を論じた。
「最終的に彼が候補に残らなくなる可能性があるとすれば、それはチームが彼を休ませる判断をした時だ。そうなった時には、他の投手たちほど数字を、特にイニング数を積み上げられないかもしれない」
投手として最高の栄誉を掴むためには、まだ課題はある。それを大谷がどう改善するかは興味深いところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]