俳優の伊藤英明が6月2日、自身のインスタグラムを更新。片山さつき財務大臣とのツーショットを公開し、ネット上で思わぬ憶測を呼んでいる。

【写真】「いよいよ政界かなあ」伊藤英明と片山さつき氏のツーショット

政治家と交流してきた伊藤英明

「伊藤さんはインスタグラムで《片山さつき財務大臣に貴重なお時間を頂戴し、面談の機会を賜りました》と報告。さらに、《日本の未来や文化について大変有意義なお話をさせていただきました》とつづり、満面の笑みで並ぶツーショットを公開しました。具体的な面談内容には触れていませんでしたが、『日本の未来』『文化』というテーマに言及したこともあり、コメント欄では《何故》《意外な組み合わせ》《いよいよ政界かなあ》とさまざまな憶測が飛び交うことになったのです」（スポーツ紙記者）

芸能界では政治的な話題を避けるタレントも少なくないなか、伊藤は以前から政治家との交流を公表してきたと指摘するのは政治ジャーナリストだ。

「2022年7月、銃撃事件で亡くなった故・安倍晋三元首相を追悼した際にも、自身のSNSで安倍氏との写真を公開しました。そこには、生まれたばかりの長男を安倍氏が抱く貴重な一枚も含まれており、《俳優という職業にも深い理解を示してくださり、日本の芸術文化を大切に考えてくださる温かい方でした》と感謝を綴っています。さらに《6年前、生まれたばかりの息子を抱いてくださったことをずっと大事にします》と振り返り《学校で銃の恐ろしさを教えなければならないような日本になってほしくない》との思いも明かしていました」

近年は生稲晃子や森下千里、中条きよしなど元タレントや著名人の政界進出が相次いでおり、芸能人と政治家との接点が報じられるたびに「出馬への布石では」と憶測が飛び交うことも少なくない。

「もっとも、伊藤さんは現時点で政治活動や出馬に関する具体的な動きは確認されていません。ただ『海猿』シリーズで国民的人気を獲得した際、実際のハイパーレスキュー隊員への取材や東京消防庁での訓練をかさねるなど、公共性の高い仕事への敬意を示してきました。2023年には故郷・岐阜県を盛り上げる『岐阜英明プロジェクト』を展開するなど、活動の幅を広げています。そうしたなかでの今回の片山氏との面談だけに、ファンの間でも“永田町デビュー”を勘ぐってしまう人が多かったのでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

今年8月に51歳を迎え、キャリア的にも次のステージを見据える時期に差しかかっている伊藤。もしかしたら今後、マイクを持って演説をする姿が見られるかも!?