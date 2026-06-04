NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」で、ヒロインは女優・河合優実（25）が務めると発表した。脚本はヒットメーカー・宮藤官九郎氏が手掛ける。宮藤氏は「あまちゃん」以来15年ぶりの朝ドラ執筆となった。チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏。

第118作目の連続テレビ小説は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上 「最も不仲な夫婦」の物語を描く。

宮藤氏が朝ドラを手掛けるのは、13年放送の「あまちゃん」以来。能年玲奈主演で海女を目指す少女・天野アキの成長と、ローカルアイドルとしての活躍を描き、一世を風靡（び）した。

板垣氏は題材となった夫婦を「茂吉さんと輝子さんって水と油みたいな正反対の性格なので、ぶつかることも多かったと思う。それでも40年以上連れ添って何か特別な絆があったんじゃないかなって思わせるようなご夫婦」と説明し「確かに気の合わない人たち同士のケンカではあるかもしれないけど、もしかしたらそれも愛情表現の一つなのかなと思ったりもする」とコメント。「宮藤さんがそこを面白く温かく書いてくださるんじゃないかなと期待しています」と伝えた。

宮藤氏は今作について「できれば実在の人物が良いなと。そして今女性が活躍する時代なので、自由に言いたいことをいう女性のキャラクターがいい」とこの題材を選んだ理由を説明。「あくまでコメディーをやりたい、そして夫婦の話がいいという思いで」といい、「斎藤輝子さんが茂吉さんっていう偉大な人に全く尽くしていない…これ朝から見たら楽しいだろうなって」と意図を明かした。