&TEAM・K、イケメン俳優との2ショットにファン歓喜「顔面強すぎ」「目の保養…」

&TEAMのKが、俳優・高橋文哉との2ショットを公開した。

Kは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】K、高橋文哉と“顔面強すぎ”2SHOT

公開された写真には、日本の人気俳優・高橋文哉と肩を並べてセルフィーを撮るKの姿が収められている。2人は、実写映画『ブルーロック』で共演しており、作品を通じて築いた親交がうかがえるショットに、ファンの注目が集まっている。

投稿を見たファンからは、「目の保養」「映画楽しみ」「顔面強すぎ」「けいふみFOREVER」などのコメントが寄せられている。

（写真＝K Instagram）K、高橋文哉

なお、2人が出演する映画『ブルーロック』は、8月7日に全国公開予定だ。

◇K（ケイ） プロフィール

1997年10月21日生まれ。東京都出身。本名は古賀祐大（こが・ゆうだい）。グループでは最年長メンバー。小学校からマラソンを始め、高校時代は駅伝の選手として活躍した経歴を持つ。2020年にENHYPENが誕生したオーディション番組『I-LAND』に出演したが、最終結果で惜しくも脱落。その後、2022年にHYBE LABELS JAPAN（現：YX LABELS）のオーディション番組『&AUDITION』にデビュー組として出演し、同年12月に&TEAＭとしてデビューを果たした。