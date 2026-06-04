USJ 「ワンピース・プレミア・サマー 2026」詳細発表 ショーにハンコック参戦、ハリドリでエルバフの冒険へ
【女子旅プレス＝2026/06/04】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、TVアニメ「ONE PIECE」をテーマにした夏恒例イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2026」が2026年7月30日から11月19日まで開催される。アトラクションのストーリー詳細と、新ビジュアルが公開された。
【写真】「ワンピース・プレミア・サマー 2026」新ビジュアル
仲間と自由のため、全力で闘うルフィとその麦わらの一味にリアルに出会い、「ONE PIECE」の世界にどっぷり浸る“超感動・超興奮”体験を味える「ワンピース・プレミア・サマー」。「ワンピース・プレミアショー 2026」では、おなじみのゲスト参加型演出に加え、ライブ・ショーならではの迫力のバトルやキャラクターたちと間近で会えるグリーティングがパワーアップ。今年のオリジナルストーリーには、ショー本編に12年ぶりに登場する九蛇海賊団のボア・ハンコックに加え、スモーカー、ルッチなど人気キャラクターの登場が決定。海賊、世界政府、そして謎の強敵ベンディガーが入り乱れるオリジナルストーリーが展開される。
さらに、プレミアショー史上最大数となるパイロ、特殊効果が投入され、人気キャラクターの必殺技の数々を再現、会場全体で迫力あるバトルを展開する。ゲスト参加型ダンスや、ルフィたちと目の前で会えるグリーティング＆記念撮影タイムなど、好きなキャラクターを間近で感じるライブ・ショーならではの演出も満載。会場が一体となるアツい戦いを全身で体感できる。
「ワンピース・プレミアショー 2026」
■ 開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）計84回 1日1回／非上演日あり
■ 開催時間：18:15開場／18:45開演 約80分
■ 開催場所：ウォーターワールド
「ワンピース×ストーリー・ライド」では、人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」を舞台に、巨人の島・エルバフの世界を体験できる。
＜ストーリー＞
巨人の島・エルバフにやってきた冒険家のあなたは、そこで麦わらの一味と遭遇。ルフィの提案で、巨人族のドリーとブロギーから借りた雲で浮かぶ舟に乗って、島を冒険することに！楽しい遊覧もつかの間、「下舵いっぱい！」というルフィの号令により恐ろしい猛獣たちのいる“冥界”に来てしまう。巨大な猛獣たちから追いかけられ、さらにはあの“呪いの王子”も登場し…？さあ、絶体絶命の冒険を生き延びろ！
「ワンピース×ストーリー・ライド」
■ 開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）
■ 開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
■ アトラクション形式：ストーリー・ライド
※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」では体験できません
毎年完売必至となる座席入替制のプレミアムレストラン「サンジの海賊レストラン」は、パーク内の「ロンバーズ・ランディング」で開催される。サンジによる極上のおもてなしと美食を堪能できる特別な空間となっている。
＜ストーリー＞
麦わらの一味のコック、サンジのレストランがOPEN！お腹を空かしたルフィやゾロ、 ひょんな勘違いから店に忍び込んできたバギーに、 よからぬ企みを察知した“あの人”まで登場して…？
「サンジの海賊レストラン」
■ 開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）、各回約85分、入替制
■ 開催場所：ロンバーズ・ランディング（TM）
お祭り騒ぎのパーク開業25周年の夏、「ONE PIECE」の世界で、笑って泣いて騒いで、自由に感情を解放できる感動体験に期待が高まる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
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【写真】「ワンピース・プレミア・サマー 2026」新ビジュアル
◆ショー本編に12年ぶりハンコック参戦！圧巻スケールのアツい決戦
仲間と自由のため、全力で闘うルフィとその麦わらの一味にリアルに出会い、「ONE PIECE」の世界にどっぷり浸る“超感動・超興奮”体験を味える「ワンピース・プレミア・サマー」。「ワンピース・プレミアショー 2026」では、おなじみのゲスト参加型演出に加え、ライブ・ショーならではの迫力のバトルやキャラクターたちと間近で会えるグリーティングがパワーアップ。今年のオリジナルストーリーには、ショー本編に12年ぶりに登場する九蛇海賊団のボア・ハンコックに加え、スモーカー、ルッチなど人気キャラクターの登場が決定。海賊、世界政府、そして謎の強敵ベンディガーが入り乱れるオリジナルストーリーが展開される。
「ワンピース・プレミアショー 2026」
■ 開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）計84回 1日1回／非上演日あり
■ 開催時間：18:15開場／18:45開演 約80分
■ 開催場所：ウォーターワールド
◆巨人の島・エルバフを巡るストーリー・ライド
「ワンピース×ストーリー・ライド」では、人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」を舞台に、巨人の島・エルバフの世界を体験できる。
＜ストーリー＞
巨人の島・エルバフにやってきた冒険家のあなたは、そこで麦わらの一味と遭遇。ルフィの提案で、巨人族のドリーとブロギーから借りた雲で浮かぶ舟に乗って、島を冒険することに！楽しい遊覧もつかの間、「下舵いっぱい！」というルフィの号令により恐ろしい猛獣たちのいる“冥界”に来てしまう。巨大な猛獣たちから追いかけられ、さらにはあの“呪いの王子”も登場し…？さあ、絶体絶命の冒険を生き延びろ！
「ワンピース×ストーリー・ライド」
■ 開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）
■ 開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
■ アトラクション形式：ストーリー・ライド
※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」では体験できません
◆バギー乱入のサンジの海賊レストランはロンバーズで開催
毎年完売必至となる座席入替制のプレミアムレストラン「サンジの海賊レストラン」は、パーク内の「ロンバーズ・ランディング」で開催される。サンジによる極上のおもてなしと美食を堪能できる特別な空間となっている。
＜ストーリー＞
麦わらの一味のコック、サンジのレストランがOPEN！お腹を空かしたルフィやゾロ、 ひょんな勘違いから店に忍び込んできたバギーに、 よからぬ企みを察知した“あの人”まで登場して…？
「サンジの海賊レストラン」
■ 開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）、各回約85分、入替制
■ 開催場所：ロンバーズ・ランディング（TM）
お祭り騒ぎのパーク開業25周年の夏、「ONE PIECE」の世界で、笑って泣いて騒いで、自由に感情を解放できる感動体験に期待が高まる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
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