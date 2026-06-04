BOYNEXTDOOR、顔に蜘蛛も動じず撮影 ビハインド公開に反響「本物？」「私だったら気絶」
【モデルプレス＝2026/06/04】6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが3日、グループの公式YouTubeを更新。日本では6月10日に発売開始の1st Studio Album『HOME』のビジュアル撮影のビハインド映像を公開した。
【写真】韓国で人気のボーイグループ、顔に蜘蛛が這う様子
公式YouTubeのショート動画には、蜘蛛の絵文字とともにアルバム収録曲である「ddok ddok ddok」が添えられて投稿された。映像では巨大な蜘蛛がSUNGHO（ソンホ）の顔、JAEHYUN（ジェヒョン）の腕、TAESAN（テサン）の肩を這う様子が映っている。蜘蛛が動いても表情を変えず撮影を続ける様子にプロ意識の高さがうかがえる。
この映像にファンからは「本物の蜘蛛なの？」「私だったら気絶したかもしれない...」「ソンホさん大丈夫？」「メンバーのみんなは勇敢だね」「蜘蛛になりたい」と反響があがっている。
BOYNEXTDOORは6月8日、初のフルアルバムとなる1st Studio Album『HOME』の発売を控えている。5月11日には、先行公開曲『ddok ddok ddok』がリリースされた。（modelpress編集部）
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◆BOYNEXTDOOR、アルバム撮影のビハインド映像を公開
公式YouTubeのショート動画には、蜘蛛の絵文字とともにアルバム収録曲である「ddok ddok ddok」が添えられて投稿された。映像では巨大な蜘蛛がSUNGHO（ソンホ）の顔、JAEHYUN（ジェヒョン）の腕、TAESAN（テサン）の肩を這う様子が映っている。蜘蛛が動いても表情を変えず撮影を続ける様子にプロ意識の高さがうかがえる。
◆BOYNEXTDOORのビハインド映像に反響
この映像にファンからは「本物の蜘蛛なの？」「私だったら気絶したかもしれない...」「ソンホさん大丈夫？」「メンバーのみんなは勇敢だね」「蜘蛛になりたい」と反響があがっている。
◆BOYNEXTDOOR、6月8日に1st Studio Album「HOME」リリース
BOYNEXTDOORは6月8日、初のフルアルバムとなる1st Studio Album『HOME』の発売を控えている。5月11日には、先行公開曲『ddok ddok ddok』がリリースされた。（modelpress編集部）
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