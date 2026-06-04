プロボクシングの世界主要４団体の一つ、ＷＢＣ（世界ボクシング評議会）は３日（日本時間４日）、最新の世界ランキングを発表。４団体統一世界王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝のスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は１位のまま、変わらなかった。

ただし、中谷はこの日発表となったＷＢＯ（世界ボクシング機構）ランキングでは、カール・ジェームス・マーチン（２７）＝フィリピン＝に抜かれ２位となった。３位はＷＢＣ２位のサム・グッドマン（２７）＝オーストラリア＝。

中谷は５月２日、東京ドームで井上尚弥と対戦。０―３で判定負けも、最後まで崩れなかった内容が評価され、ＷＢＣ、ＷＢＯで１位のまま。ＩＢＦでは４位とランクを一つ下げていた。

３団体統一王者で将来的に井上尚弥との対戦が期待されているジェシー・“バム”・ロドリゲス（２６）＝米国／帝拳＝が王者のスーパーフライ級（５２・１キロ以下）では１位は坪井智也（３０）＝帝拳＝のまま。２位の寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝は３位に後退したものの、ＷＢＯでは川浦龍生（３２）＝三迫＝の２位に続き３位とアップ。さらに５位には元ＷＢＡ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者・ユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝が新たに５位に入った。ＷＢＣでは５位から６位に下がった。

井上尚弥の弟・拓真（３０）＝大橋＝が世界王者のＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）では１位は那須川天心（２７）＝帝拳＝のまま。３位も増田陸（２８）＝帝拳＝と変わらなかったが、１０位に世界４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝が１１位からアップさせた。ＷＢＯでは増田が１位、那須川が２位。３位は元ＷＢＯ世界王者の武居由樹（２９）＝大橋＝。増田はＷＢＡ（世界ボクシング協会）でも１位につけている。ＷＢＡでは６位に元ＷＢＣ世界フライ級王者・比嘉大吾（３０）＝志成＝。比嘉はＷＢＯでは１１位に上がった。