イリュージョニストのプリンセス天功が、お笑いコンビ「エレキコミック」のやついいちろうが主催するライブ「やついフェス２０２６」（６月２０、２１日、東京・渋谷のＳｐｏｔｉｆｙ Ｏ−ＥＡＳＴなど）でホワイトライオンの出演を予告していた件で、イベント主催者は４日、安全面などからライオンの出演を見送ると発表した。

天功は３日の会見でペットで飼っているホワイトライオン・ＫＩＮＧについて「ホワイトライオン、２歳半になるんですけど、（体長）４メートル、２８０キロ。それを連れてきたいなと申請をかけています」と明かし、「申請は環境省と政府の方に出していて、オッケーだったら連れてきます。この間、後楽園（のイベント）にも連れていきましたから」と語っていた。

しかし主催のトゥインクルコーポレーションはこの日、「主催者および関係各所にて安全面について協議を重ねた結果、本公演においては、会場周辺を含めた万全な安全体制の確保が厳しいと判断し、当日のホワイトライオンの出演（会場への帯同）は見送ることとしました」と発表。天功自身のステージ出演やパフォーマンスは予定通り行う予定という。同イベントでは、お笑いや音楽、アイドルなどジャンルを超えた総勢２５０組が計１０会場でパフォーマンスする。