３日の会見でホワイトライオンの出演を予告していたプリンセス天功

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　イリュージョニストのプリンセス天功が、お笑いコンビ「エレキコミック」のやついいちろうが主催するライブ「やついフェス２０２６」（６月２０、２１日、東京・渋谷のＳｐｏｔｉｆｙ　Ｏ−ＥＡＳＴなど）でホワイトライオンの出演を予告していた件で、イベント主催者は４日、安全面などからライオンの出演を見送ると発表した。

　天功は３日の会見でペットで飼っているホワイトライオン・ＫＩＮＧについて「ホワイトライオン、２歳半になるんですけど、（体長）４メートル、２８０キロ。それを連れてきたいなと申請をかけています」と明かし、「申請は環境省と政府の方に出していて、オッケーだったら連れてきます。この間、後楽園（のイベント）にも連れていきましたから」と語っていた。

　しかし主催のトゥインクルコーポレーションはこの日、「主催者および関係各所にて安全面について協議を重ねた結果、本公演においては、会場周辺を含めた万全な安全体制の確保が厳しいと判断し、当日のホワイトライオンの出演（会場への帯同）は見送ることとしました」と発表。天功自身のステージ出演やパフォーマンスは予定通り行う予定という。同イベントでは、お笑いや音楽、アイドルなどジャンルを超えた総勢２５０組が計１０会場でパフォーマンスする。