シーズン401奪三振、両リーグでのMVP獲得などの大記録を残し、「プロ野球史上最高の左腕」と評される江夏豊氏。その江夏氏が78歳の誕生日を迎えた5月15日、『江夏の遺言』（江夏豊・松永多佳倫の共著、小学館刊）を上梓し、刊行から半月で重版が決定するなど話題を呼んでいる。同書では「オールスター9連続奪三振」「江夏の21球」など、球史に残る名場面を振り返ったほか、各球団での衝突と軋轢の真相、さらには引退後に起こした「過ち」からの再起の日々が赤裸々に明かされた。

【写真を見る】1989年、完投で早くも３勝目を飾ったオリックス・佐藤義則投手

「球界のヒール役」として鮮烈な印象を残した名投手を、同時代に活躍した選手たちはどう見ていたのか。

シリーズ第10回は、函館有斗（現・函館大付属有斗）から日大を経て、1976年のドラフト1位で阪急の指名を受けた佐藤義則氏（71）。1970年代後半の阪急黄金時代には山田久志氏、今井雄太郎氏とともに先発三本柱として活躍、ブレーブス一筋で21年間プレー。40代投手では初めてのノーヒットノーランを記録した（生涯通算165勝、48セーブ）。引退後は投手コーチとしてダルビッシュ有、田中将大、岩隈久志、井川慶などのメジャーリーガーを育て、「名伯楽」「日本一の投手コーチ」と称えられた。

同じチームになったことはないが、佐藤氏は「江夏が贔屓にしていた後輩」だった。江夏氏は"苦労人"の佐藤氏をずっと気にかけていたのだ。（文／松永多佳倫 文中一部敬称略）

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佐藤は、球界でも指折りの酒豪として知られる。「プロ野球選手はまず内臓から鍛える」を実践し、酒席では常に周りを盛り上げる。だから佐藤の周りには人がどんどん集まってくる。

水島新司氏の名作『あぶさん』の主人公・景浦安武のように酒場がやけに似合う佐藤は最多勝（1985年）、最優秀防御率（1986年）などのタイトルホルダーだが、決して順風満帆な投手人生ではなかった。プロ5年目の1981年に腰椎分離症を発症し、まるまる1シーズン出場していない。

「当時は育成契約という制度がないから任意引退選手となり、練習生として1年間をリハビリに充てた。手術という選択肢もあったけど、体にメスを入れることが御法度という時代だったので、股関節や腰周りの筋肉を鍛えることで復帰を目指していた」

「おい、ヨシ。もう大丈夫なのか？」──江夏との初めての会話

"引退状態"の中での懸命のリハビリで、翌年にはリリーフとして復帰する。江夏との交流が始まったのはその頃だった。

「西宮球場の選手サロンで、江夏さんが『おい、ヨシ。もう大丈夫なのか？』と声をかけてくれたのが初めての会話です。大先輩なのでお辞儀くらいはしていたけれど、ちゃんと話したことはなかったので、江夏さんに名前を呼ばれてびっくりした」

江夏は広島での2年連続日本一を経験し、1981年に三顧の礼で日本ハムに迎えられていた。日本ハムでの江夏は"特別待遇"を認められ、気分良く野球をやっていた時期。他球団で苦しんでいる若手に目を配る余裕もあったのだろう。江夏は生まれつきの心臓の持病だけでなく、さまざまな病気や怪我で苦しんできた。1年間ものブランクから復帰したばかりの佐藤に、過去の自分を重ね合わせていたのかもしれない。

それまで会話したことはなかったが、佐藤にとって江夏は「お手本」のような存在だった。佐藤はプロ2年目の1978年、開幕ローテーションに入って順調に勝ち星を重ね、オールスターに初選出された。試合前の練習時間、全セのピッチャーの動きを見つめていた佐藤は、とりわけ広島から選出された江夏の動きに目を奪われたという。

「江夏さんが入念にキャッチボールしていたことをよく覚えている。調子が悪い時なんかは1時間もキャッチボールしていたと聞きます。それぐらいピッチャーにとって大事ってこと」

それ以来、交流は深まり、江夏が引退してからも付き合いは続いた。

「俺がリリーフに回った1990年代の初め頃、西宮球場で一緒に食事する機会があって、その時に肘の使い方について教わった。江夏さんが"8の字を描くように投げるといい"と、実際に動きの手本まで見せてくれた。俺が長く野球をやれたのも、そうした教えがあったから。江夏さんが解説の仕事で球場に来ると、長い野球談義になった。江夏さんは根っから野球が好きな人だから」

「スコア違いますよ」「おお、そうか。ありがとう」

1998年シーズンを最後に佐藤は現役引退。その後は多くの球団からコーチ就任の打診を受けたが、受けるかどうかを江夏に相談することも多かったという。

江夏が心を許してくれていることを、佐藤も感じていた。その理由も思い当たるという。

「江夏さんがスポーツ紙の評論家をしていた頃、新聞社主催の球界ゴルフコンペで、一緒の組で回らせていただいたことがあった。

何番ホールだったかな。少し叩いてしまった江夏さんがスコアを『7』と書こうとしたところ、俺が『江夏さん、スコア違いますよ。（7じゃなくて）8ですよ』と訂正した。（同伴プレーヤーの）新聞社のお偉いさんは、"おいおい、恥をかかせて大丈夫か？"って心配そうな顔をしていたけど、江夏さんは『おお、そうか。ありがとう』ってね。

江夏さんはああ見えて、遠慮なく自分に言ってくれる人が好きなんだろうね。それからさらに親しく俺に接してくれるようになった気がする」

江夏は馴れ馴れしく寄ってくる相手を嫌う。それでいて腫れ物扱いされることも嫌う。だから面倒臭い。そんな中、佐藤は物怖じも忖度もせず、サラッと間違いを指摘した。江夏はむしろ嬉しそうだったという。佐藤は笑いながら話を続ける。

「その後のホールで江夏さんがOBを打ってしまい、打ち直し場所が違っていた時には、さすがに『違いますよ』とは言えなかったけどね（笑）」

佐藤は江夏を「本当に心が優しい人」と評する。

「俺が阪神のコーチになった時も（2002年）、わざわざ電話をかけてきてくれた。『一緒にゴルフに行きたいけど、阪神のコーチになったお前に変な迷惑をかけるといけないからな』って気を遣ってくれた」

酒豪で知られる佐藤義則と、酒を全く飲まない江夏豊──。意外な組み合わせに見えるが、「野球を追求する姿勢」と「率直な会話を好む」という共通項を持つ2人は、固い絆で結ばれている。

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〈プロフィール／松永多佳倫（まつなが・たかりん）〉

1968年生まれ。琉球大学卒業。出版社勤務を経て沖縄移住後、ノンフィクションライターに。プロ野球界の重鎮のインタビューをはじめ、スポーツ取材に定評がある。『怪物 江川卓伝』（集英社）、『92歳、広岡達朗の正体』（扶桑社）、『沖縄を変えた男 栽弘義』（集英社文庫）、『マウンドに散った天才投手』（講談社＋α文庫）､『最後の黄金世代 遠藤保仁』（KADOKAWA）など著作多数。5月15日に江夏氏との共著『江夏の遺言』（小学館）を刊行した。