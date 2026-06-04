北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性（当時20）・Xさんが男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された6人のうち、川村葉音被告（21）、瀧澤海裕被告（当時18）、少年B（当時16）計3人の裁判員裁判が5月25日より、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれている。

【写真】6人の被告の写真入り人物相関図。〈酒飲み過ぎて頭痛え〉不良仲間との写真なども

トラブルの発端は、Xさんと八木原亜麻被告（21）の交際トラブルだった。八木原被告から相談を受けた川村被告は、友人だった川口侑斗被告（当時18）や少年A（当時17）含む4人を引き連れ2人の元に向かい、一団は現場となった公園でXさんを集団暴行。キャッシュカードなどを奪い、全裸にした上で放置し、死なせた。

当記事では、被告人3名に対する犯罪事実に対しての被告人質問の様子をお伝えする。公園に集まった一団はXさんへの暴行を始めた。途中、Xさんから奪ったクレジットカードを手に、八木原被告と川村被告はタバコの買い出しに行った。その後も川口被告を中心に、凄惨な暴行が続くのだった--傍聴したライターの普通氏がレポートする。【全3回の第3回。第1回から読む ※以下、一部ショッキングな犯行描写を含みます】

「Bくんかっこいい」

八木原被告と川村被告がタバコを買って帰ってきてからも、一団のXさんへの暴行は1時間以上に及んだ。

川村被告とA被告は交際していた。川村被告はXさんが血の付いた手でA被告に触れたことに激高し、腰や背中を踏んだ。B被告も川口被告に促されることもなく自主的に何度か蹴る。瀧澤被告も逃げようとしたXさんの首元を蹴って止める。

しかし、継続的に暴行を加えていたのは川口被告とA被告であった。川口被告とA被告で横たわるXさんを挟んで頭部を蹴り、もう一方の人物のほうに頭部がゴロンと向いたら、さらに反対に頭部を蹴る。このようなやり取りが4回ほど行われたこともあったという。川村被告はその様子を思い出し「グロかった」と表現した。

Xさんは立ち上がるのも、何かを支えにしないとできず、途中引きずられる際は腕がだらんと動かないこともあった。それら様子を見て、Xさんが死亡するのではないかという感覚を抱いた被告人もいた。

それほどの激しい暴行であったが、川村被告のそのころの暴行の様子の記憶はやや曖昧だったという。その理由は八木原被告と話していたからと主張した。

八木原被告にとって、目の前で彼氏であったXさんが命を落とすほどの暴行を受けている。そんななか、川村被告と八木原被告が話していたのは「タッキー（瀧口被告）やさしい、彼女いるのかな」、「Bくんかっこいい、彼女いるのかな」などといった話だったという。

検察官「なんなの、この緊張感のなさは？ どうしてこうなった？」

川村被告「……」

検察官「その中で、一番年上として、『川口もういいんじゃないの？』とかならないの」

川村被告「……」

検察官「これでフリーズするのか。どんだけ裁判まで時間あった」

川村被告「やはり川口被告が恐かったので」

検察官の問いに、答えを絞り出すので精一杯だった。

その後、現場を立ち去る場面に移る。

検察官「被告人らと、Xさんの状態を見て、大丈夫じゃないのではって話は出なかったんですか」

瀧澤被告「A被告とヤバいんじゃないかとは話してました」

検察官「救急車呼ぼうとは」

瀧澤被告「川口被告が『死なねぇよ、動いてんじゃん』って」

検察官「現場は2〜4℃でした。全裸にして、寒さで死ぬんじゃないかとは」

瀧澤被告「マズいと思ったけど、川口被告も大丈夫って」

検察官「川口は医者か!?」

「ラーメンが美味しかった」

現場を立ち去った後の行動、心情も様々であった。

川村被告は八木原被告を先に家に送っていたため、川口被告らがXさんの服やスマートフォンを取り上げたまま帰路についていることに途中まで気付かなったという。川口被告とA被告がXさんのスマートフォンを破壊し、川に衣服等を投棄したあと、コンビニのATMへ行くことになった。

川口被告が、ATMの操作がわからないなどとして、川村被告に依頼する。それを「さすがに無理」と拒否した。検察官はこの点についても「断れるじゃないか！何が恐いだよ、ダメと言えばいいんじゃないか」と、暴行時に抗えなかった際との矛盾を強く指摘されていた。

その後、 全裸で、荷物も奪われているXさんがどうなっているかが気になり、川村被告は他の被告人らを連れて現場の公園に戻った。

しかし、現場から20mほど離れている場で、A被告が窓を開けて見当たらないのを確認しただけでその場を去った。暴行時も少し離れていたら、暗さで具体的な状況がわからなかったというような現場である。その場に放置されたXさんの恐怖、無念さは察するに余りある。

瀧澤被告は家に帰って、起きたことを弟に話した。弟は即座に「救急車を呼ぶべきだ」と提言したというが、通報する勇気が出なかった。弟が通報を行うとまで言ったが、どのように説明すべきか思い浮かばないとして、何もすることはなかった。

翌日、Xさんの死亡を知った。捜査の手が自分に及ぶのではないかと不安で家にいられず、遊びに誘った友人と外出し、Xさんのキャッシュカードから引き出して分け与えられた1万円を使ったのだという。

八木原被告を除く5名の被告人らのグループLINEを見ると、川口被告が「タッキー（瀧澤被告）、ニュースになってるよ。『ライダーキックの瀧澤』って名前と顔も出てるよ」と言われた。これは川口被告の悪質な嘘だった。しかし、これで不安が抑えきれなくなり、川村被告と出頭に向けた話をすることとなったという

B被告は、犯行後に被告人らと食べたラーメンが美味しかったと、その感想を述べた。

三者三様の事件時の心情を供述した被告人。強烈な暴行による死亡事件であるが、この3人の被告人に関しては、暴行の卑劣さよりも、その目の前の事象を直視しようとしないどころか、他人事感を貫き通せる恐ろしさがあった。

検察官はいずれの被告人にも、もっと事件に向き合うよう指摘した。裁判は続いているが、裁判員や裁判官は3人をどのように捉えるのか。

（了。第1回から読む）

◆取材・文／普通（裁判ライター）