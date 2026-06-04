LUNA新ラインが待望デビュー♡通気性約10倍の涼感ナイトブラとは？

累計350万個を販売する人気ナイトブラブランド「LUNA」から、夏にうれしい新ライン「LUNAAir（エアー）」が登場しました♡「暑くてナイトブラが続かない」「夏でも快適にバストケアしたい」という声をもとに開発された新作は、通気性と軽やかな着け心地を追求。暑い季節でも無理なく続けられる、快適なバストケア習慣を叶えてくれる注目アイテムです。

夏の悩みに応える新ライン「LUNAAir」

LUNAAirは、小胸さん向けバストケアブランド「LUNA」の新シリーズとして誕生。

谷間・脇・背中など汗をかきやすい部分にシアーパワーネットやメッシュ素材を採用し、従来品と比べて通気性が約10倍※向上しました。

さらに、繊細なレースをあしらったシアーフラワーデザインを採用。機能性だけでなく、見た目の可愛らしさにもこだわっています♡

※株式会社HRC従来品比。JISL1096に基づく通気性試験において、背中部分9.8倍、谷間部分10.3倍。

KURO×SALON adam et rope’完全別注！夏に映える上質デニムが登場

快適さを叶える4つのこだわり機能

①シアーパワーネット採用

背中や脇、オメガライン部分に通気性の高い素材を使用し、ムレを軽減しながらバストをしっかりサポート。

②通気メッシュパッドポケット＆メッシュパッド

谷間部分の通気性を高める設計で、汗ばむ季節も快適な着用感を実現します。

③約17.7％の軽量化

従来品約62gに対し約51gを実現。長時間着けても負担を感じにくい軽さが魅力です。

④特許取得のハンモック構造

ノンワイヤーシートと独自のハンモック構造により、締め付け感を抑えながら自然な谷間をキープ。

※「ω（オメガ）ライン」とはお腹部分とバストの境界線のライン＝“バストの土台”のこと。

商品概要＆カラー展開をチェック

LUNA（ルーナ）ナチュラルアップナイトブラエアー

価格：4,928円(税込)

カラー：アイスブルー、アイスピンク、アイスブラック（サイズ：S、M、L）

発売日：2026年6月3日（水）

販売店：HRC公式ストア

夏らしい爽やかなカラー展開で、気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪

暑い季節も快適なバストケアを始めよう♡

ナイトブラは続けたいけれど、夏の暑さやムレが気になる…そんな悩みに寄り添うLUNAAir。

通気性約10倍と軽量設計によって、これまで以上に快適な着け心地を実現しました。

可憐なシアーフラワーデザインと涼しげなアイスカラーで、毎日のバストケア時間も気分が上がりそう♡

この夏は、新しいLUNAで心地よいナイトケアを始めてみてはいかがでしょうか。