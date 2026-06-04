◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第1代表決定トーナメント2回戦 三菱重工East14―0横浜球友クラブ（2026年6月4日 等々力）

4年連続の都市対抗出場を狙う三菱重工Eastが投打に隙のない野球を見せ、大勝発進した。先発した入社2年目の安達壮汰投手（23）は2回打者6人をパーフェクト。テンポ良い投球でリズムを生み、2回までに10得点を挙げる序盤の猛攻を呼び込んだ。

「良い球を投げるというよりは、どんどん打たせて流れ良く攻撃につなげたかった。（初戦の先発は）自分だと思っていたので、準備もできていましたし、いつも通り投げることができた。捕手の印出のリードが素晴らしく、しっかり投げきることができました」

成長著しい安達が、普段通りの投球を見せた。大事な初戦の先発マウンド。直近のオープン戦では「体の開きが早くなっていた」と振り返るが、きっちり修正して本番に備えた。ストライク先行の投球を心がけ、投じた28球でストライク率は67・9％。130キロ台後半ながらスピンの効いた直球でカウントを整え、凡打の山を築いた。

打線は中山遥斗、江越海地、白石晃大が本塁打を放つなど14安打14得点。投げては安達の後をついだ長嶋直、池田陽佑、野中太陽、森圭名が零封リレーを決めた。

9日の次戦は横浜スタジアムで東芝との大一番。安達にとっては中4日での一戦となるが、「自分ができる準備をして、パフォーマンスを最大限に発揮したいと思います」と見据えた。

▼佐伯功監督 安達は普段通りのピッチングをしてくれた。（東芝戦に向けては）チームとしても個人としてもやってきたことを出すだけですし、しっかり準備していきたいと思います。