〈《衝撃不倫》“旭川17歳女子高生殺人”内田梨瑚被告（23）警部補との大胆すぎる不倫「誰とでもすぐヤる」「事件担当刑事と…」〈初公判〉〉から続く

2024年4月に北海道旭川市で起きた、女子高生が橋から転落させられ殺害された事件。殺人などの罪で起訴された内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁で始まった。6月4日の被告人質問で内田は「（被害者の）人生を奪ってしまい申し訳ございません」と初めて謝罪したが、殺人については否認を続けている。

【画像】内田との不倫に溺れたX警部補

事件発生時、大きな注目を集めたのは、内田の残忍さだけではない。「週刊文春」が2024年7月11日号で、内田が北海道警旭川中央署のX警部補と不倫関係にあったことを報じたのだ。知人から「性欲モンスター」と評された内田の素顔とは。内田の素顔に迫った記事を再公開する。（初出：「文春オンライン」2024年8月24日配信。年齢、肩書は当時のまま）

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「梨瑚の性欲はすごかった。男の前で手を上下に動かして……」（内田梨瑚の知人）

北海道旭川市の景勝地「神居古潭(かむいこたん)」で当時17歳の女子高生が殺害された事件から4ヶ月が経過した。「週刊文春」では1ヶ月にわたって現地を取材。殺人などの罪で起訴された内田梨瑚被告（21）の新たなモンスターぶりを示す証言や、内田の“舎弟”として事件に加担した小西優花被告（20）の素性などが明らかになった。



内田梨瑚被告

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共犯の実名が公表された

事件に動きがあったのは8月2日。旭川地検は内田の共犯として逮捕された小西の氏名を公表し、殺人などの罪で起訴した。小西は事件当時19歳。改正少年法で、起訴後の実名報道が可能な「特定少年」にあたり、実名を公表するのは北海道内では初めてだった。全国紙社会部記者が解説する。

「起訴状などによると、4月18日深夜〜19日未明、小西は内田らと共謀して留萌市内から女子高生の村山月(るな)さんを車で連れ去り、顔面を殴るなどして暴行。その後、神居大橋の欄干に座らせ『落ちろ』『死ねや』などと罵り、川に落下させて死亡させました」

週刊文春ではこれまで小西を“舎弟”として引き連れていた内田の「性欲モンスター」ぶりを窺わせる行動について、複数の証言を得てきた。高校時代には学園祭が終わった日の夜、自宅に友人らを招待したお泊まり会で、

「ねぇ、ここで私に手マンしてよ」

と自らの性器を触るよう要求。こうした内田の行動について、高校の同級生は次のように述べる。

「本当にガツガツ行くタイプ」内田容疑者の“わいせつ動画”

「彼女は本当にガツガツ行くタイプで、性欲を満たすためなら男も女も別に関係なかった」

小誌が入手した“わいせつ動画”には、高校1年生の内田が、棒状の菓子パンを男性器に見立てて上下に扱き、大笑いするさまが映っていた。

高校卒業後の内田は、旭川市内の歓楽街「3・6街」に入り浸る毎日を送った。ニュークラブのキャストを務めるかたわら地元の暴力団とも密接な関係を持つようになり、舎弟らとともに覚醒剤のプッシャー（売人）をするなどする「有名なワル」（捜査関係者）だったという。

「ただの穴だと思えばいけるだろ」と男性を誘い…

そして、性への執着も相変わらずで――。

「同性愛者の男性と飲んでいるときに『エッチしようよ』と誘ったことがあったそうです。当然、その男性は断るのですが、内田は『女じゃなくて、ただの穴だと思えばいけるだろ』『早くチンポいれろや！』などとまくし立てていたそうです……」（内田の知人）

さらに別の飲みの場では、

「隣に座っていた男性の前で、手で男性器を上下にしごく動きを見せて『どうだ、早いだろ！』と誘い、満面の笑み。梨瑚は性欲がすごいのはもちろん、酔うとセックスのことしか考えられないところがありました」（同）

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内田と不倫関係にあった旭川警察のX警部補

そんな内田と“禁断の関係”を結んだのが、旭川中央署刑事課（当時）のX警部補だった。「週刊文春」が7月3日に不倫について詳報すると、SNSや各メディアで電子タバコを持った内田とXらが仲睦まじそうに収まる写真が出回った。

写真が撮影されたカラオケスナックの店舗関係者が語る。

「店は2時間の飲み放題で2000円と激安。最近開店したばかりで、客も少ないことから旭川中央署の刑事らが目をつけ、溜まり場として何かと利用していた。事件が起きるまでは、店の壁に署員の名刺がたくさん貼ってありましたよ」

貼り出された名刺の中にはXの名前もあった。肩書きには、今年春まで所属していたという「旭川中央署刑事第二課 組織犯罪対策係」。また、入手した写真の中には、このカラオケスナックで署員らが半裸で踊っているような様子が見てとれるものもある。

そんな「溜まり場」での内田とXの出会いについて、居合わせたカラオケスナックのオーナーが続ける。

取り調べに対して内田が証言したのは…

「内田とXがこの店で出会ったのは1月12日。同署の新年会のような集まりで、まさにどんちゃん騒ぎ。冷蔵庫に入っているワインを勝手に取り出して、ラッパ飲みしている署員もいました。Xはカウンターに立ってお酒を作ったりしていましたね。そんなところにたまたま内田が来店し、Xと楽しそうに飲んでいました」

その後、2人は幾度かの逢瀬を重ね、内田の凶行が発覚。押収したスマホの通信履歴やSNSなどから“禁断の関係”が浮上。最終的には取り調べに対し、内田自身がこう証言したという。

「中央署のXさんとは不倫関係にありました」

Xには未払いの飲み代も

道警の監察室の調査ののち、Xは警務課に異動。事件発生から時が経つにつれ、カラオケスナックに乱痴気騒ぎを繰り返した署員らの姿はぱたりと見られなくなった。Xは未払いの飲み代もあるが、店には来ていない。8月上旬、取材に応じた店主はこう漏らすのだった。

「せめて一度でも、謝罪に来てほしかった」

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内田の舎弟として事件に関与した小西について、「週刊文春」では6月27日号で、小西が小学校でいじめを主導し「学級崩壊」を引き起こしていたことを報じている。小学校の同級生が当時について振り返る。

「小学4年の時、彼女はいじめていた相手の顔面に濡れた雑巾を投げつけたり、罵声を浴びせていました。あまりにもうるさくてコントロールが利かないので、担任の若い女の先生は泣き崩れていた。ほとんど学級崩壊のような状態でした」

中学の知人は「おとなしい性格だった」と証言

だが、いじめがきっかけで周囲から避けられるようになり孤立。中学時代の知人は小西の姿についてこう証言する。

「おとなしい性格でした。優花は母子家庭で育ち、5歳ほど年上の姉がいた。当時、母親と姉は同じコンビニでバイトをしていて、優花は学校が終わると2人が働くコンビニに向かい、廃棄のパンや弁当を食べる毎日でした。家族3人で、市内のビュッフェレストランに行く姿も見たことがあります」

一方で、知人は小西と母親との“特異な関係性”についても印象に残っているという。

「お前ブスだな」と暴言を…

「母親は彼氏をとっかえひっかえしていて、いろんな男が家に来ていたそうです。母親はバイトを掛け持ちしていることから家事などは姉が担っていた。そのためか姉を溺愛する反面、優花には冷たかったとか。彼氏の前で『お前ブスだな』などと暴言を浴びせられていたと聞いたこともあります」（同上）

小西はその後、市内の高校に進学するも1年ほどで中退。その後はゲームセンターや日焼けサロンなどのバイトで食い繋ぐ生活が続いていたが、職場での評判はあまり芳しくなかった。

「ドタキャンばかりでよく休んでいましたね。遅刻も多かった。在籍していたのは数週間程度でしたけど、実際に働いていたのは数日程度でした」（バイト先の知人）

逮捕前はスナックに勤務

逮捕前は、内田が入り浸っていた「3・6街」から5キロほど離れた国道沿いにあるスナック「T」で勤務していた。

「働いていたのは4月ごろで2回ほど。ベテランの女の子と一緒に常連客についてもらいました。髪は長めで、金髪のメッシュが入っていた。見た目通り接客はギャルというか『陽キャ』な感じで、ケラケラ笑う明るいキャラクター。『水商売には慣れていない』と言っていたものの、問題ない接客態度だったと思います」（店舗関係者）

3回目の出勤日に現れないことから不審に思った店舗関係者はその後、共通の知人などの情報から逮捕されていたことを知ったという。「（内田などの）悪い人脈については聞いたことがなかったので」と驚いた様子だった。

17歳の尊い命を奪った残虐な犯行。捜査に対し内田は「神居大橋に置いてきただけ」と否認し、小西は「突き落としていない」などと供述しているという。真相解明に向け、舞台は法廷に移ることとなるが、2人は何を語るのだろうか。

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「週刊文春 電子版」では、現地総力取材で旭川17歳女子高生殺害事件に潜む「闇」の全貌を明らかにしている。道警を震撼させた内田と担当刑事との「不倫騒動」はなぜ起きたのか。2人はどこで出会い、なぜ禁断の関係に陥ったのか。さらに不倫発覚の経緯と、道警のその後の対応とは。さらに「週刊文春 電子版」では、内田の「わいせつ動画」についても公開している。

〈《初公判》“旭川17歳女子高生殺人”内田梨瑚被告（23）が留置先で見せた「まるで反省していない様子」〈舎弟は「梨瑚さんの調書はデタラメ」「全部作り話」〉〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）