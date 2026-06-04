ケガで戦線を離脱も、この日1軍昇格となったDeNA・牧秀悟選手。試合前にインタビューに応え、意気込みを語りました。

4月24日に足を負傷した牧選手。その後はリハビリを続け、5月27日のファーム・楽天戦で実戦復帰となりました。ファームでは4試合に出場し、直近出場ではホームランを放つなど、3本のヒットを記録。セカンドの守備もしっかりとこなしました。

ファームでの手応えを「いい1本も出ましたし、そのあとのヒットも良かったんで、まずまず良い形でこられたんじゃないかと思います」と振り返った牧選手。

「だいぶ早めに戻れましたし、それも色んな人が携わってくれたおかげなので、そういう人たちに恩返しできるように今日からやっていきたいなと思います」と感謝しながら「1か月間試合に出たくてウズウズしていたので。本当に次はケガがないように。チームの雰囲気を変えられるように今日からやっていきたいと思ってます」と意気込みました。

さらに「いるだけで雰囲気が変わるような選手でありたいですし、年齢とかもいい中間地点にいますし、いろんなことも聞きながら、いろんなことをチームに発信できればいいなと思います」とチームでの存在についても言及。「2連敗している中での試合ですし、今日は勝ってまたいい勢いを持っていきたいなと思います」と活躍を誓いました。