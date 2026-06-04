NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）を発表した。タイトルは「ほんのモキチ」で、ヒロインは女優・河合優実（25）が務める。脚本はヒットメーカーの宮藤官九郎氏が手掛け、河合とは24年放送のTBSドラマ「不適切にもほどがある！」以来のタッグとなった。

今回の発表で再注目を集めた「ふてほど」とは、24年1月期に放送されたドラマ「不適切にも…」の略称。宮藤氏がオリジナル脚本を手掛けたヒューマンコメディーで、主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師の小川市郎（阿部サダヲ）。彼の“不適切”な言動がコンプライアンスで縛られた令和の人々に考えるヒントを与え、旋風を巻き起こした。

毎回、昭和と令和のギャップなどを小ネタにして爆笑を誘いながら、「多様性」「働き方改革」「セクハラ」「既読スルー」「ルッキズム」「不倫」「分類」、そして最終回は「寛容」と社会的なテーマをミュージカルシーンに昇華。コンプラ社会に押し付けがましくなく一石を投じる宮藤氏の意欲的な筆がさえ渡り、SNS上で大反響を呼んだ。

河合は阿部演じる市郎の一人娘「純子」役を演じた。平成生まれながら、昭和のスケバン役に完全変貌を遂げ「令和の百恵ちゃん」と大反響。この作品を機にお茶の間に広まった。

同作は「2024ユーキャン新語・流行語大賞」（現代用語の基礎知識選）の年間大賞に選ばれたほど。昨年放送の朝ドラ「あんぱん」で河合と阿部が共演した際も「ふてほど」の名がSNSで話題となった。

今回、「ふてほど」再タッグとなった第118作目の連続テレビ小説は、歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上「最も不仲な夫婦」の物語を描く。宮藤氏は「あまちゃん」以来15年ぶりの朝ドラ執筆となった。チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏。今回の発表で、河合の夫役になる人物をはじめとするキャスティングに対し「ふてほど俳優くるかな？」などと期待する声も高まっている。