台風6号の影響で実が落ちる被害

収穫の時期を迎えた奄美大島の特産品パッションフルーツ。台風6号の影響で実が落ちる被害がでています。

（パッションフルーツ農家 山越織江さん）「葉っぱもかなり…このような状態なので、回復が難しいかな」

奄美市のビニールハウスでパッションフルーツを栽培している山越織江さん（33）です。

台風6号の強風で…3割ほど落果

先月下旬から収穫を始めていましたが、今月1日から2日にかけて接近した台風6号の強風で3割ほどの実が落ちてしまいました。

予想された進路コースや風の強さからビニールを外す決断をしたことが落果の原因だと話します。

（パッションフルーツ農家 山越織江さん）「この規格のハウスでは、今回のルートで台風が来ると、骨格自体がやられてしまう可能性が高かった」

もう1つの理由

ビニールを外した理由はもう1つありました。

（パッションフルーツ農家 山越織江さん）「ホルムズ海峡が封鎖している影響で、資材とかが高騰しているので、なかなかハウスビニール自体も入ってこないという状況がある」

苦渋の決断だったと振り返ります。

収穫は全体の3割の見通し

また、葉がダメージを受けているためうまく光合成ができずに残った実が熟さず、収穫できるのは全体の3割ほどになる見通しだということです。

周辺の農家では同様の被害が発生していて市が調査を進めています。

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