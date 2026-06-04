柄本時生＆賀来賢人、岡田将生へ第1子誕生祝い贈る 「大論争だった」プレゼント選び秘話
【モデルプレス＝2026/06/04】俳優の柄本時生が5月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。女優の高畑充希との間に第1子が誕生した俳優の岡田将生へプレゼントを贈っていたことを明かした。
【写真】岡田将生＆高畑充希夫妻、タキシード＆ウエディングドレス姿
この日に投稿された動画では、柄本が「僕の昔からの親友」と紹介する俳優の賀来賢人をゲストに招き、一緒にドライブトーク。仲の良さがうかがえる会話で盛り上がるなか、賀来が「改めてご飯行きたいですよ。行けてないからね」と切り出すと「まーくん家も生まれたしね」と2人と親交の深い岡田に第1子が誕生したことに言及した。
賀来は「みんなで贈ったもんね」とお祝いのプレゼントを贈ったことを明かし、2人で「すんげぇ揺れるベッドか」「まったく揺れないやつか悩んだもんね」「大論争だった」「『大事なのは揺れだ』ってやたら言ってたもんね」とプレゼント選びの際のやり取りを笑顔で振り返った。
岡田と高畑は2024年11月19日、それぞれのInstagramを通じて結婚を発表。2025年7月に第1子妊娠を報告し、2026年1月28日に第1子誕生を発表した。ドラマ『1122 いいふうふ』（Prime Video）で2人は、初共演にして夫婦役を演じている。（modelpress編集部）
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【写真】岡田将生＆高畑充希夫妻、タキシード＆ウエディングドレス姿
◆柄本時生＆賀来賢人、岡田将生に第1子誕生祝い
この日に投稿された動画では、柄本が「僕の昔からの親友」と紹介する俳優の賀来賢人をゲストに招き、一緒にドライブトーク。仲の良さがうかがえる会話で盛り上がるなか、賀来が「改めてご飯行きたいですよ。行けてないからね」と切り出すと「まーくん家も生まれたしね」と2人と親交の深い岡田に第1子が誕生したことに言及した。
◆岡田将生＆高畑充希、2024年に結婚
岡田と高畑は2024年11月19日、それぞれのInstagramを通じて結婚を発表。2025年7月に第1子妊娠を報告し、2026年1月28日に第1子誕生を発表した。ドラマ『1122 いいふうふ』（Prime Video）で2人は、初共演にして夫婦役を演じている。（modelpress編集部）
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