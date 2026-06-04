◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―オリックス（４日・東京ドーム）

前日３日のオリックス戦で危険球退場となっていた巨人の戸郷翔征投手が４日、報道陣の取材に応じ「必死に勝負している世界ですけど、いち人間として紅林選手には申し訳なかった。（この日の試合前練習では）会えなかったですけど、本当にそういう気持ちでいっぱいです」と死球を当てた紅林に対して謝罪の言葉を述べた。

先発でマウンドに立った戸郷は２回先頭、初球のフォークがすっぽ抜け、紅林のヘルメットに直撃。審判から危険球による退場を通告され、わずか１４球でのまさかの早期降板となった。２番手で森田が緊急登板して６回途中まで３失点でしのぐなど救援陣が結束してカバー。３点ビハインドの８回に代打・丸佳浩外野手が、劇的な逆転満塁ホームランを放ちチームは勝利した。

昨年８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの一周忌で「ＦＯＲ３ＶＥＲ ６・３〜長嶋茂雄〜」と銘打って開催された特別な一戦。戸郷は「先発としてこういう状態で降りるのはいいことじゃないですしね。チームとしてやっぱり大事な試合だったので特に。ああいう早いイニングで降りるのは申し訳なかった。ただチームが勝ってくれて本当によかったです」と振り返り、「切り替えてやっていくしかないですね。しっかり次は長いイニングを投げられるようにと思います」と語った。また、森田へも「緊急登板でああいう投球ができるのは本当にすごいですし、大変な中でなんとか投げてくださって感謝しかないです」と感謝の思いを口にした。