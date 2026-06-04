Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は６日、今季の最終戦となるＪ２・Ｊ３百年構想リーグのプレーオフラウンド（Ｒ）第２戦、アウェー・Ｊ２新潟戦に臨む。４日に札幌・宮の沢で行われた練習を順調に終えたＭＦ堀米悠斗（３１）は昨季まで９年間、新潟でプレーしていた。契約満了による完全移籍から半年で迎える対戦に「ちょっと早いなという感じはありますけど、何かの縁だと思うので。純粋にこの一戦を楽しみたい」と試合を心待ちにした。

出場停止だった５月３１日のプレーオフＲ第１戦のＪ２秋田戦は、１―１からのＰＫ戦のすえに敗れ、７位決定戦に回ることになった。その前日に新潟はＪ３鹿児島に敗れていたため、対戦が決まった。思い出多い古巣との戦いにも、堀米悠は信念を貫く。

「『鹿児島かあ』とか『新潟でやったあ』とかで浮足立つのは避けたいことだったので。フラットに考えて準備していたし、相手によってゲームに入るメンタリティを左右されたくない。新潟にいる時に札幌とやる時も、いつも通りのルーチンでっていうのは心がけていたので」と強調した。

親しかったＤＦ早川やＤＦ舞行龍ら、ピッチで相まみえることが楽しみな選手も多いが、姿勢は変わらない。「相手どうこうで自分のやることが変わってはいけない。意識しすぎず、役割をしっかりと理解した上でゲームに入りたい」と表情を引き締めた。

開幕スタメン後、４試合は控えに回るなどしたが、復帰後は左サイドバックとボランチで勝利に貢献してきた。「まずまず充実していた半年間」は、新潟との対戦で終わる。Ｊ１復帰を目指す来季へ、目指すのは勝利締めのみ。「どこが相手であれ、最後は勝って終わりたいので。地に足を着けて、しっかりと自分の役割を果たしたい」。慣れ親しんだ新潟のピッチで、札幌の堀米悠斗としての存在感を示し、最良の結果をつかみ取る。