◇MLB ドジャース7-0ダイヤモンドバックス(日本時間4日、チェイス・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手がダイヤモンドバックス戦で投打二刀流で躍動しました。

1番投手兼指名打者で先発出場。登板日は、直近3試合連続で投打二刀流での出場となりました。

打っては3安打、2四球で5出塁の活躍。投げては6回89球を投げ、2安打、6奪三振、1四球、無失点の内容で6勝目を手にしました。

過去2登板は、初回にいずれも先頭打者ホームランを記録。登板日の3戦連発とはなりませんでしたが、初回からセカンド強襲の鋭いライナーを放つなど、今季6度目の3安打猛打賞を記録。まさに投打二刀流の本領発揮となりました。

今季は10試合のうち6試合が投打二刀流での出場。その6試合で“打者・大谷”は、22打数6安打の打率.273ですが、直近3試合の登板では、12打数5安打2本塁打3四球と自らを援護していずれも勝利となっています。

また“投手・大谷”は、ここまで6試合で計35イニングを投球。なんとわずか失点2、自責点は1と無双状態で、二刀流時に4勝をあげています。

▽投打二刀流時の成績※日本時間

■4月1日 vsガーディアンズ

投:6回無失点(勝利投手)

打:3打数1安打2四球

■4月9日 vsブルージェイズ

投:6回1失点※自責0

打:3打数0安打1四球1死球

■4月23日 vsジャイアンツ

投:6回無失点

打:4打数0安打

■5月21日 vsパドレス

投:5回無失点(勝利投手)

打:4打数1安打1本塁打1四球

■5月28日 vsロッキーズ

投:6回1失点(勝利投手)

打:4打数1安打1本塁打

■6月4日 vsダイヤモンドバックス投:6回無失点(勝利投手)打:4打数3安打2四球