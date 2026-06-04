群馬県北西部で隣り合う東吾妻町と長野原町の町長が「勝負」を通じて町の名物、名所を互いに紹介し、知名度向上を図る「町長対決」を始めた。

５月２２日に行った第１弾は、長野原町名物の激辛ラーメンの早食い。町職員からは「体に負担がかかり、教育的にも良くない」と辛口評価も聞こえるが、町長たちは「公務と切り離した私的活動。批判も含めて話題になれば」と次戦のアイデアを練る。（前橋支局 金城英大）

対決しているのは、東吾妻町の斎藤貴史町長（５３）と長野原町の星河明彦町長（６２）。第１弾の早食い競争では、長野原町内の民間観光施設「浅間酒造観光センター」でイベント開催時に限定販売される「鬼辛ラーメン」に挑んだ。

町の南西に裾野が広がる活火山・浅間山にちなんだ一品で、スープは唐辛子で真っ赤。２人は額に汗を浮かべながら麺をすすったが、制限時間の２０分では完食できず、食べた量が多かった地元の星河氏が辛勝した。

実は２人はともに、４月の町長選で初当選した新米町長だ。地域資源を広くアピールしたいと共通の思いを抱いていたところ、懇親会で意気投合。ＳＮＳで対決企画の動画を発信することを思いついた。

対決の様子を見た人からは「体を張って町をアピールするのは面白い」「いろんな対決をして、観光客を増やして」といった好意的な反応があった。今後は、両町共通の名物でもある温泉での長湯対決や、長野原町にある八ッ場ダムでのカヌー対決を検討している。

ただ、前のめりな２人と対照的に、職員の反応は冷ややかだ。東吾妻町の女性職員は「公務に支障が出たらどうするのか」と話し、長野原町職員も「他にやることがあるだろう、と言われたら反論しづらい」と困惑する。

星河氏は「話題になれば、両町を知ってもらう機会になる」とし、斎藤氏は「少しでも喜んでくれる人がいれば。首長の関係作りは、将来的にプラスになる」と理解を求めている。