【クリスピー・クリーム・ドーナツ】6月5日限定で「オリグレ」をプレゼント！全店で計2万個の大盤振る舞い。商品を1点以上購入した人が対象

クリスピー・クリーム・ドーナツは、2026年6月5日にオリジナル・グレーズドをひとつプレゼントするキャンペーンを、全店舗で開催します（イベント・催事店舗を除く）。

ドーナツシアター店舗ではできたてオリグレをプレゼント

毎年6月の第一金曜日は「ナショナル ドーナツデー」と呼ばれる、アメリカ発のドーナツの記念日。アメリカでは多くのドーナツ店がドーナツを無料配布する特別な日で、世界各国のクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗でも同様のキャンペーンを展開しています。

もちろん、日本のクリスピー・クリーム・ドーナツでも「ナショナル ドーナツデー」には特別なキャンペーンを実施。商品を1点以上購入した人を対象に、オリジナル・グレーズドをひとつプレゼントします。

しかも、今年はクリスピー・クリーム・ドーナツの日本上陸20周年を記念して、昨年よりも1万個多い、全店合計2万個のオリジナル・グレーズドを用意しているそうです。

今年の「ナショナル ドーナツデー」は6月5日。プレゼントは各店のオープン時間からスタートします。各店数量限定で、なくなり次第終了となります。

ドーナツの製造工程が見られるドーナツシアターを備えた東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、キャナルシティ博多店の3店舗では、別のプレゼントを用意しています。

オープン時間からのドーナツプレゼントの代わりに、13時から15時の2時間限定で、できたての温かいオリジナル・グレーズドをひとつプレゼントします。

できたてだけのおいしさを、お得に楽しむチャンス。こちらも、商品を1点以上購入した人が対象で、なくなり次第終了となります。

ただし、「各種包材」「キャンドル（5本セット）」「ドーナツピック1本」のいずれかだけの購入の場合は、本キャンペーンの対象外です。

「ナショナル ドーナツデー」当日は東京国際フォーラム、渋谷シネタワー店、キャナルシティ博多店の3店舗を除き、一部店舗で実施しているモーニングサービスの販売を休止します。

オリグレダズンが当たるキャンペーンも

オリジナル・グレーズドを食べた感想をSNSへ投稿した人を対象に、抽選で20人にオリジナル・グレーズド ダズン1箱をプレゼントするキャンペーンを開催します。

応募方法は、クリスピー・クリーム・ドーナツ公式XかInstagramをフォローし、6月5日に「#ドーナツデーはオリグレ」のハッシュタグをつけて、オリジナル・グレーズドを食べた感想を投稿するだけ。

クイック オーダー（テイクアウト・デリバリー）や各社デリバリー（出前館・Uber Eatsなど）では利用できません。

また、予告なくキャンペーンを終了することがあります。

キャンペーンの詳細は公式サイトのニュースページで確認できます。

東京バーゲンマニア編集部