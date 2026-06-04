４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円８８銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円６２銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前７時頃には１６０円００銭近辺で推移していたが、午前１０時頃に１５９円９０銭前後に軟化した。３日の夕方に行われた日銀の植田和男総裁の講演は、追加利上げに前向きな「タカ派的」内容だった、との見方からいったんドル安・円高が進んだが、市場には日銀の６月利上げ観測は強まっていたことから、円買い一巡後はニューヨーク市場にかけ１６０円近辺に値を上げた。この日の東京市場では、引き続き中東情勢への警戒感が強まったものの、米国務省がイスラエルとレバノンが停戦の履行で合意したと発表したことから、原油先物価格は軟化。ドル円相場も午後に入り１５９円８０銭台に値を下げた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６１１ドル前後と同０．０００４ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS