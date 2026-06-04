○経済統計・イベントなど

００：４０　英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
０８：３０　日・毎月勤労統計調査
０８：３０　日・全世帯家計調査
１０：３０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００　日・景気先行指数（速報値）
１５：４５　仏・貿易収支
１５：４５　仏・経常収支
１５：４５　仏・鉱工業生産
１８：００　ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２１：３０　米・雇用統計
２１：３０　米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０　米・平均時給
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：日本駐車場<2353>，エターナルＧ<3193>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，サイバＳＯＬ<436A>，日本スキー<6040>，エイケン工業<7265>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，カナモト<9678>

出所：MINKABU PRESS