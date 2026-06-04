明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：４０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：３０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気先行指数（速報値）
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：日本駐車場<2353>，エターナルＧ<3193>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，サイバＳＯＬ<436A>，日本スキー<6040>，エイケン工業<7265>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，カナモト<9678>
出所：MINKABU PRESS
００：４０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：３０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気先行指数（速報値）
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：日本駐車場<2353>，エターナルＧ<3193>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，サイバＳＯＬ<436A>，日本スキー<6040>，エイケン工業<7265>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，カナモト<9678>
出所：MINKABU PRESS