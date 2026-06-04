スヌーピーとウッドストックがパティシエに変身！マスコットからキッチン雑貨まで、毎年恒例フェアの特典＆新作を一挙チェック
スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のグッズを展開する公式ショップ「スヌーピータウンショップ」では、毎年恒例の「ウッドストックフェア2026『BAKING IS FUN!〜ケーキ作りって楽しいね!〜』」を、2026年6月13日(土)より全国の店舗で開催する。
【画像】パティシエ・ウッドストックのグッズをもっと見る
■今年のテーマは「BAKING IS FUN!」パティシエ姿のウッドストックがケーキ作りに大奮闘
小さな黄色い小鳥・ウッドストックにフォーカスした「ウッドストックフェア」。毎年テーマが変わることでファンを楽しませてきたが、今年のテーマは「BAKING IS FUN!」。コック帽をかぶったパティシエ姿のウッドストックたちが、仲間と力を合わせてケーキ作りに大奮闘している。同じくパティシエになったスヌーピーが登場する絵柄もあり、見ているだけで甘い気持ちになれるデザインがそろう。
■主役はやっぱりこの子！コック帽姿の「ウッドストックマスコット」
スヌーピータウンショップで毎回人気を集めるマスコットが、今年もフェアオリジナルで登場。「ウッドストックマスコット」(1870円)は、コック帽をかぶり、生クリームの絞り器を手にしたごきげんな姿だ。サイズは約W7.5×H12×D6.5センチと飾りやすい大きさ。
あわせてチェックしたいのが、ショートケーキの形がそのままポーチになった「ミニチャームケーキ」(2200円)。ケーキの上にはウッドストックの刺しゅうがさりげなくあしらわれている。目薬やリップ、ヘアゴムなどを入れるのにちょうどいいサイズ感で、ボールチェーン付きだからバッグにつけて持ち歩けるのもうれしい。ウッドストックマスコットと一緒に撮影すれば、まるで今ケーキを作ってもらったみたいな一枚になりそう。
■おうちのティータイムが華やぐキッチン＆テーブルウェア
今回のフェアは、ケーキ作りがテーマなだけに毎日の食卓で使えるアイテムが充実している。「ケーキ皿」(1540円)は、約直径16センチの丸皿の中央に、パティシエ姿のウッドストックたちが大きなケーキを囲むデザイン。電子レンジも食洗機も対応しているから、普段使いにぴったりだ。
そして思わず手に取りたくなるのが、いちごケーキの断面がかわいい「蓋付きマグカップ」(2200円)。甘い飲み物はもちろん、あえてのブラックコーヒーを注いでも似合う。蓋を閉じれば小物入れとしても使える。「ミニガラスボウル＆プチスプーン」(1980円)は、涼しげなガラスボウルに、コック帽ウッドストックが刻印されたシルバースプーンがセットに。生クリームやシリアル、フルーツを盛り付ければ、おうちパフェがぐっと特別になる。
お菓子の袋をさっと留められる「お菓子クリップ」(440円)は、料理中にも使えて便利。「ランチョンマット」(1430円)は、スヌーピーとウッドストックの大所帯がキッチンでケーキ作りに励む、にぎやかな一枚。さっと拭き取れる素材だから、食事だけでなくネイルや工作の下敷きにしても活躍しそう。
机を傷つけないシリコン製で、コースターにもマグネットにもなる便利な「マグネットコースター」(各1210円)は、ブルーとオレンジの2色展開。気軽に丸洗いできるのもありがたい。
■デスクまわりを甘く彩るステーショナリーもずらり
お手頃価格のステーショナリーも豊富にそろう。特に注目したいのが「木製クリップ」(660円)。上向きにすると自立してメモを挟めるスタンドに、下向きにするとクリップにと、リバーシブルで使える優れもの。
ほかにも、「クリアファイルA5見開き」(385円)、「ジッパーケース」(495円)、「アートカード2枚セット」(330円)、4種類のデザインが楽しめる「4層ブロックメモ」(440円)、「マスキングテープ」(715円)、3枚それぞれ柄が違う「ステッカー3枚セット」(550円)、「マグネット2個セット」(770円)と、ついまとめ買いしたくなるラインナップだ。
■持ち歩きたくなるファブリック＆おでかけグッズも
おでかけのおともにしたいアイテムも見逃せない。いちごのケーキの上で忙しそうなウッドストックたちが描かれた「巾着」(880円)は、小物の整理にちょうどいいサイズ感。マチを広めにとった「エコバッグ」(1980円)は、ケーキやお弁当の箱を傾けずに持ち帰れるよう工夫されている。「BAKING IS FUN!」のロゴが映える「ウォッシュタオル」(770円)は約W34×H35センチで、パイル生地だから雨の日にも大活躍する。
■5500円以上の購入で先着8000名にエコバッグをプレゼント
期間中はうれしい購入特典も。スヌーピータウンショップでPEANUTS商品を5500円以上購入した先着8000名に、オリジナル「エコバッグ」がプレゼントされる(※なくなり次第終了)。サイズは約W30×H33×D10.5センチ。1会計につき1回までで、他のキャンペーンとの併用はできないので注意したい。
■先行販売は6月5日から！オンライン販売もチェック
ここで紹介したグッズは、2026年6月5日(金)から6月18日(木)まで開催される「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」(ルミネ池袋 8階 LUMINE POPUP SQUARE)と、スヌーピータウンショップ大阪梅田店で先行販売される。いち早く手に入れたい人はこちらへ。全国のスヌーピータウンショップでの発売は2026年6月13日(土)からで、発売初日に限り一会計につき各2個までの購入制限がある。
公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」では、2026年6月15日(月)12時から販売予定。スヌーピータウンショップが近くにない人は、こちらでゆっくりお気に入りを選ぼう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■今年のテーマは「BAKING IS FUN!」パティシエ姿のウッドストックがケーキ作りに大奮闘
小さな黄色い小鳥・ウッドストックにフォーカスした「ウッドストックフェア」。毎年テーマが変わることでファンを楽しませてきたが、今年のテーマは「BAKING IS FUN!」。コック帽をかぶったパティシエ姿のウッドストックたちが、仲間と力を合わせてケーキ作りに大奮闘している。同じくパティシエになったスヌーピーが登場する絵柄もあり、見ているだけで甘い気持ちになれるデザインがそろう。
■主役はやっぱりこの子！コック帽姿の「ウッドストックマスコット」
スヌーピータウンショップで毎回人気を集めるマスコットが、今年もフェアオリジナルで登場。「ウッドストックマスコット」(1870円)は、コック帽をかぶり、生クリームの絞り器を手にしたごきげんな姿だ。サイズは約W7.5×H12×D6.5センチと飾りやすい大きさ。
あわせてチェックしたいのが、ショートケーキの形がそのままポーチになった「ミニチャームケーキ」(2200円)。ケーキの上にはウッドストックの刺しゅうがさりげなくあしらわれている。目薬やリップ、ヘアゴムなどを入れるのにちょうどいいサイズ感で、ボールチェーン付きだからバッグにつけて持ち歩けるのもうれしい。ウッドストックマスコットと一緒に撮影すれば、まるで今ケーキを作ってもらったみたいな一枚になりそう。
■おうちのティータイムが華やぐキッチン＆テーブルウェア
今回のフェアは、ケーキ作りがテーマなだけに毎日の食卓で使えるアイテムが充実している。「ケーキ皿」(1540円)は、約直径16センチの丸皿の中央に、パティシエ姿のウッドストックたちが大きなケーキを囲むデザイン。電子レンジも食洗機も対応しているから、普段使いにぴったりだ。
そして思わず手に取りたくなるのが、いちごケーキの断面がかわいい「蓋付きマグカップ」(2200円)。甘い飲み物はもちろん、あえてのブラックコーヒーを注いでも似合う。蓋を閉じれば小物入れとしても使える。「ミニガラスボウル＆プチスプーン」(1980円)は、涼しげなガラスボウルに、コック帽ウッドストックが刻印されたシルバースプーンがセットに。生クリームやシリアル、フルーツを盛り付ければ、おうちパフェがぐっと特別になる。
お菓子の袋をさっと留められる「お菓子クリップ」(440円)は、料理中にも使えて便利。「ランチョンマット」(1430円)は、スヌーピーとウッドストックの大所帯がキッチンでケーキ作りに励む、にぎやかな一枚。さっと拭き取れる素材だから、食事だけでなくネイルや工作の下敷きにしても活躍しそう。
机を傷つけないシリコン製で、コースターにもマグネットにもなる便利な「マグネットコースター」(各1210円)は、ブルーとオレンジの2色展開。気軽に丸洗いできるのもありがたい。
■デスクまわりを甘く彩るステーショナリーもずらり
お手頃価格のステーショナリーも豊富にそろう。特に注目したいのが「木製クリップ」(660円)。上向きにすると自立してメモを挟めるスタンドに、下向きにするとクリップにと、リバーシブルで使える優れもの。
ほかにも、「クリアファイルA5見開き」(385円)、「ジッパーケース」(495円)、「アートカード2枚セット」(330円)、4種類のデザインが楽しめる「4層ブロックメモ」(440円)、「マスキングテープ」(715円)、3枚それぞれ柄が違う「ステッカー3枚セット」(550円)、「マグネット2個セット」(770円)と、ついまとめ買いしたくなるラインナップだ。
■持ち歩きたくなるファブリック＆おでかけグッズも
おでかけのおともにしたいアイテムも見逃せない。いちごのケーキの上で忙しそうなウッドストックたちが描かれた「巾着」(880円)は、小物の整理にちょうどいいサイズ感。マチを広めにとった「エコバッグ」(1980円)は、ケーキやお弁当の箱を傾けずに持ち帰れるよう工夫されている。「BAKING IS FUN!」のロゴが映える「ウォッシュタオル」(770円)は約W34×H35センチで、パイル生地だから雨の日にも大活躍する。
■5500円以上の購入で先着8000名にエコバッグをプレゼント
期間中はうれしい購入特典も。スヌーピータウンショップでPEANUTS商品を5500円以上購入した先着8000名に、オリジナル「エコバッグ」がプレゼントされる(※なくなり次第終了)。サイズは約W30×H33×D10.5センチ。1会計につき1回までで、他のキャンペーンとの併用はできないので注意したい。
■先行販売は6月5日から！オンライン販売もチェック
ここで紹介したグッズは、2026年6月5日(金)から6月18日(木)まで開催される「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」(ルミネ池袋 8階 LUMINE POPUP SQUARE)と、スヌーピータウンショップ大阪梅田店で先行販売される。いち早く手に入れたい人はこちらへ。全国のスヌーピータウンショップでの発売は2026年6月13日(土)からで、発売初日に限り一会計につき各2個までの購入制限がある。
公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」では、2026年6月15日(月)12時から販売予定。スヌーピータウンショップが近くにない人は、こちらでゆっくりお気に入りを選ぼう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC