明日の決算発表予定 日本駐車場、サイバＳＯＬなど12社 (6月4日)
6月5日の決算発表銘柄（予定）
■引け後発表
◆第3四半期決算：
<3662> エイチーム [東Ｐ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<436A> サイバＳＯＬ [東Ｇ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<3733> ソフトウェア [東Ｓ] (前回15:45)
<7265> エイケン工業 [東Ｓ] (前回14:30)
<7279> ハイレックス [東Ｓ] (前回12:00)
<8917> ファースト住 [東Ｓ] (前回16:00)
<9678> カナモト [東Ｐ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<2353> 日本駐車場 [東Ｐ] (前回15:30)
<3193> エターナルＧ [東Ｐ] (前回15:30)
<3816> 大和コン [東Ｓ] (前回16:00)
<3854> アイル [東Ｐ] (前回15:40)
<6040> 日本スキー [東Ｇ] (前回15:30)
合計12社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース
■引け後発表
◆第3四半期決算：
<3662> エイチーム [東Ｐ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<436A> サイバＳＯＬ [東Ｇ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<3733> ソフトウェア [東Ｓ] (前回15:45)
<7265> エイケン工業 [東Ｓ] (前回14:30)
<7279> ハイレックス [東Ｓ] (前回12:00)
<8917> ファースト住 [東Ｓ] (前回16:00)
<9678> カナモト [東Ｐ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<2353> 日本駐車場 [東Ｐ] (前回15:30)
<3193> エターナルＧ [東Ｐ] (前回15:30)
<3816> 大和コン [東Ｓ] (前回16:00)
<3854> アイル [東Ｐ] (前回15:40)
<6040> 日本スキー [東Ｇ] (前回15:30)
合計12社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
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