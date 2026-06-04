日差しを味方につける万能アウター。【チャンピオン】の機能性ジップパーカーがアクティブな毎日の必需品としてAmazonで販売中！
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清潔感と快適さを妥協しない。高機能素材を採用した【チャンピオン】の長袖シャツが軽やかな着心地でAmazonで販売中！
環境に配慮したリサイクルポリエステル100％素材を採用したジップフーデッドシャツ。吸汗速乾性とUVカット機能を備え、アクティブな日常生活からトレーニングシーンまで幅広く対応する。抗菌防臭加工「C ODORLESS by Polygiene」により、汗によるニオイを抑制。首元まで覆うジップ仕様で、日焼けや外気の侵入もしっかり防ぐ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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環境に配慮されたリサイクルポリエステルを100％使用。素材そのものに吸汗速乾性とUVカット機能を備えており、汗をかいてもサラリとしたドライな着心地を長時間キープできる。
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汗によるニオイの発生をアクティブに抑制する「C ODORLESS by Polygiene」加工を施している。運動中や暑い日でもニオイを気にせず、常に清潔感を保って着用できる。
フロントのジッパーを首元まで上げることで、気になる首周りをしっかりとカバーする。日差しが強い日の日焼け対策や、急な冷え込みによる外気の侵入を防ぐのに最適である。
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左胸に配置されたラバープリントのロゴが、シンプルながらもスポーティーなアクセントを加える。デザインと機能性を両立しており、トレーニングや日常使いの頼れる一着だ。
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