京都府木津川市と笠置町は今月から、市役所や支所、町役場の窓口受付の時間を、午前８時半〜午後５時１５分から午前９時〜午後４時半に変更した。

京丹後市は３日、１０月から同様にすると発表。「働き方改革」などを理由とした開庁時間の短縮は、府内でも広がりつつある。（布施勇如、浜畑知之）

木津川市は、職員の勤務時間が午前８時半〜午後５時１５分。この時間帯に窓口業務をするには、準備と残務処理で「時間外勤務」を余儀なくされ、手当の支給が必要となる。午前９時までと午後４時半以降の来庁者は合わせて全体の９％程度と少なく、奥田真行総務部長は「短縮した時間を職員間の打ち合わせなどに充て、市民サービスの向上につなげたい」と話す。

同市加茂町の住民（７５）は１日午前８時半過ぎ、高額療養費の支給申請のため市役所に着いた。「昼までに帰りたくて。支所では書類の受け付けだけなので、市役所の方が手続きがスムーズ」と、ロビーで窓口が開くのを待った。開庁時間の短縮には「しゃあない」と理解を示しつつ、「地元での出張サービスを始めてほしい」と望んでいた。

京都市は２０２０年から、新型コロナウイルスの感染拡大防止を機に、午前８時半〜午後５時だった区役所や支所の開庁時間を午前９時開始に遅らせた。２５年以降、南丹、舞鶴、亀岡、京丹後、宮津各市が開庁時間の短縮を実施または試行しており、八幡市も７月から試験的に始める。

京丹後市は今年１月から試行。窓口対応する職員３０人の時間外勤務（１、２月）が、１人当たり月平均約１０時間減少、手当計約１５６万円を抑制できたとし、１０月からの本格導入を決めた。

各地で開庁時間の短縮が進む理由として、マイナンバーカードが普及し、コンビニエンスストアで住民票の写しなどが取得できるようになったことも挙げられる。笠置町ではこうしたサービスを行っていないが、山本篤志町長は「そもそも役場に来る人が少ない」として短縮に踏み切った。

他方、慎重な市町もある。精華町の幹部は「代わりにどんなサービスを向上させられるのかをしっかり考えないと」と語り、城陽市人事課の担当者は「来庁者への影響を検討しなければ」と言う。

京丹後市は短縮の一方、車両で地域に出向き、証明書の発行に応じる「移動市役所」の実証実験を来年１月に始めるなど、新たな対応策を模索する。