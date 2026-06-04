ドンデコルテ渡辺銀次、性格は“マダラ” 移動嫌いが的中「益々荘という人の家に10年間住んでる」
お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が4日、都内で行われた「豊かな海をいつまでも。選ぼうMSCラベル」キャンペーンオープニングイベントに参加。自身の性格に似た魚が分かる「MSCおさかな性格診断」に挑戦した。
【写真】性格診断が一緒で盛り上がるココリコ田中＆オズワルド畠中
「旬」のコンビとして登場した渡辺。今年は本厄らしく、「人間としての旬を過ぎてから芸人の旬が来るとは…」と冗談を交えながらあいさつ。
持続可能で適切に管理された漁業の普及に努める「MSC」を紹介する場面では、MSCの認証を受けた商品の画像が画面にずらりと並んだ。その中には、渡辺がCM出演しているマクドナルドの画像も。渡辺はすぐに反応し、「あー！マクドナルドがあるぞ！」と指をさしながら大興奮した。
イベント中盤で実施した「MSCおさかな性格診断」の結果は“マダラ”だった。結果画面には「堅実・几帳面なスペシャリスト」と表示されると納得した様子。「本当に移動がきらいなんです。益々荘という人の実家に10年間住んでいます」と明かすと、オズワルドの伊藤俊介がすかさず「変態ですよ！」とツッコミ、会場を笑わせた。
同キャンペーンでは、田中が体験した、岡山県瀬戸内市邑久町でのMSC認証取得カキ漁の現場の様子を収めた動画を公開。さらに、MSC認証取得漁業が漁獲対象とする魚種のうち、自身の性格に似た魚がわかる「MSCおさかな性格診断」が体験できる。期間は、きょう4日から7月3日まで。
【写真】性格診断が一緒で盛り上がるココリコ田中＆オズワルド畠中
「旬」のコンビとして登場した渡辺。今年は本厄らしく、「人間としての旬を過ぎてから芸人の旬が来るとは…」と冗談を交えながらあいさつ。
持続可能で適切に管理された漁業の普及に努める「MSC」を紹介する場面では、MSCの認証を受けた商品の画像が画面にずらりと並んだ。その中には、渡辺がCM出演しているマクドナルドの画像も。渡辺はすぐに反応し、「あー！マクドナルドがあるぞ！」と指をさしながら大興奮した。
同キャンペーンでは、田中が体験した、岡山県瀬戸内市邑久町でのMSC認証取得カキ漁の現場の様子を収めた動画を公開。さらに、MSC認証取得漁業が漁獲対象とする魚種のうち、自身の性格に似た魚がわかる「MSCおさかな性格診断」が体験できる。期間は、きょう4日から7月3日まで。