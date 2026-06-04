【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは３日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、６回２安打無失点で６勝目（２敗）を挙げた。

打者としては４打数３安打２四球で、４試合連続の複数安打をマークした。ドジャースは７―０で快勝し、２連勝を飾った。

試合前にダイヤモンドバックスのロブロ監督が、ドジャースの大谷を評して言った。「メジャーリーグのさらに上のリーグがあったとして、そこでプレーできる数少ない選手の一人だろう」。その言葉通り、この日は投打ともに圧巻のパフォーマンスだった。二刀流でプレーしているだけでも次元が違うのに、他の選手とレベルが１段階、違うと言えるような実力を見せつけた。

四回二死まで１人の走者も出さず、完璧に抑え込んだ。３番モレノに右翼線二塁打を許したが、次打者のアレナードにはこの日最速の１００・４マイル（約１６１・６キロ）で詰まった三ゴロに打ち取った。四球と安打で一死一、二塁とされた六回は２番キャロルを二ゴロ併殺に仕留めてガッツポーズ。グラブを２度たたいて喜んだ。

これで開幕から１０試合に先発し、規定投球回には１イニング足りないものの、防御率は０・７４となった。５月２７日の前回登板では６回を無安打に抑えながらも制球に苦しんだだけに、「前回よりは確実に良かった。１週間の中で修正がしっかりできた」と手応えを語った。

打者としては一回に二塁への内野安打、六回に右前打、九回にはバットを折りながらも右前に運び、４打数３安打２四球。複数安打は４試合連続で、打率は３割１厘に上昇した。メジャーで重視される出塁率と長打率を足した指標「ＯＰＳ」は０・９４１となり、ナ・リーグ３位となった。

「数字のバランス的には、特にＯＰＳに関しては上がってきているのはいいこと。もう少し長打率が高くなってくれば、よりベストかなと思う」と大谷。投球に関しては「まだ５月が終わったぐらいの感じ」としつつも「非常にいいペースは保てている」とうなずいた。投打ともに充実の時を迎えている。