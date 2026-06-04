TBSの江藤愛アナウンサー（40）が4日、自身のインスタグラムを更新し、社員食堂で遭遇した後輩アナとのショットを公開した。

「社食の入り口でばったり会って 小沢アナとランチ（初めて、社食で食べました）」と同局の朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）などで共演する小沢光葵アナと笑顔のショットをアップ。「ひるおびもTHE TIME,も同じで、世界陸上のデビューがブダペストで一緒だった小沢アナのことを『世陸の同期』と思っています」と紹介した。

「私のとんだドジ話を、心配して、笑って聞いてくれて 後日談も笑ってくれてありがとう」と苦笑いの顔文字とともに投稿。

元TBSで現在はフリーの佐藤渚アナから「え 社食がめっちゃオシャレになってる」と驚きの声が届いたほか、フォロワーからは「愛さんかわいい」「師弟コンビの2ショット 素敵な職場」「江藤さん TBSの社員食堂初めて!!嘘でしょ」「小沢アナと初めての社食 えとちゃんが初めてとはびっくりです。安いから毎日社食だと思っていた」などのコメントが寄せられた。