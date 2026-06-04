鹿児島県・奄美大島の近海でザトウクジラを観察するツアー客が急増し、生態系の保護が課題となっている。

今シーズンは９９５０人と、５季連続で最多を更新してコロナ禍前の３倍超に達した。ツアー事業者でつくる「奄美クジラ・イルカ協会」は、クジラの親子に与える影響を軽減するため、観察ルールを厳格化し、共生を模索している。（園田隆一）

冬の観光資源

協会によると、観察シーズンはおおむね１月から３月までで、今季の内訳は、船上からクジラを観察する「ホエールウォッチング」が６０４４人、海中でクジラに近づいて一緒に泳ぐ「ホエールスイム」が３９０６人。コロナ禍前の２０１９年のツアー客は２９３６人だったが、２２年以降増え続け、今年は前年の１・２８倍となった。ＳＮＳを通じて冬場の奄美の観光資源として発信され、人気が上昇しているという。

出港する船も増えているため、今季船上から確認されたザトウクジラは、前季比７・７％増の延べ１９３９頭と、統計を取り始めた０６年シーズン以降で最多となった。行動を共にする群れごとでみると、延べ１１８７群に上った。そのうち１５％にあたる１７９群が「親子連れ」だった。

ストレス恐れ

観光客の急激な増加で心配されているのが、人や船が頻繁に近づくことで、子育て中のクジラにストレスがかかることだ。

ザトウクジラは暖かい奄美や沖縄で繁殖や子育てをしながら冬場を過ごし、春になると、カムチャツカ半島近海などに北上する。生後間もない子クジラは体長４メートルほど。体長１２〜１３メートルの母親クジラに授乳してもらいながら成長する。親子で寄り添って泳ぐほほえましい姿は、ダイバーたちにも人気が高い。

ただ、子クジラにストレスがかかれば成長を阻害し、えさを摂取しない授乳期の母クジラに近づくとエネルギーの消耗を招く恐れもある。このため、協会は観察ルールの規制を強化し、特に子育て中の親子を保護する対策を進めている。

ホエールスイムでは今季から、生後間もない子クジラへの接近を禁止したほか、同じ群れに対するスイム観察は１航海あたり４回までとした。今後も、出港する船の隻数制限などを検討する。

順調に成長

協会は今年２〜３月、影響調査を実施した。船上や海中から目視で確認したところ、ホエールスイムの前後でクジラが逃げ出すなどの行動は見られず、ドローン撮影では子クジラが順調に成長している様子が確認できたという。

協会の興（おき）克樹会長（５５）は「奄美で育った子クジラが、来季になればまた戻って来るように、ルールを守りながらツアー参加者と一緒に見守っていきたい」と話している。

熊本・天草のイルカウォッチングは「環境保護費」徴収

野生のイルカが泳ぐ様子を船上から観察でき、観光資源となっている熊本県天草市のイルカウォッチングでは、昨年４月から「環境保護費」を徴収している。

同市市民環境課によると、周辺海域は餌となる小魚が多く、生息しやすい環境につながっているという。近年は年間６万人程度がイルカウォッチングを楽しんでいる。環境保護費は小学生以上が対象で、船を運航する市内の事業者でつくる「天草市イルカウォッチング事業者チーム」が乗船料とは別に１人５００円を徴収している。水上パトロールや海岸清掃、ＳＮＳによる情報発信などに役立てている。

同チームの事務局によると、今年３月末までに約４００万円が集まった。担当者は「気候変動や海洋環境変化でイルカは減少傾向にある。人とイルカが共に生きる海を未来につなぐ活動に活用したい」と理解を求めている。（中村由加里）