将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で行われている。タイトル戦の醍醐味の一つといえば対局中の「勝負メシ」だが、大舞台に初登場となった挑戦者が盤外でもあっと驚く“新手”を披露し、ファンの話題をさらっている。

【映像】ファンを驚かせた服部七段の昼食メニュー

午前中から激しい攻防が繰り広げられる中、対局は正午を迎え昼食休憩に入った。藤井棋聖が注文したのは「国産牛のステーキ丼 クレソンのサラダとフォール添え」。午後からの激闘に向け、しっかりとスタミナをつける王道の勝負メシをオーダーした。

一方、ファンの度肝を抜いたのは服部七段の注文だ。なんと「はまぐりと帆立とからすみのアーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ（はまぐり抜き）」、「国産牛のステーキ丼 クレソンのサラダとフォール添え」、「かけそば（本来は『かけそば あじ天 三日月野菜の天婦羅』）」という、和洋折衷の3品を一気にオーダー。しかも、3品すべてを「ハーフサイズ」で頼むという、タイトル戦の歴史においても極めて珍しい斬新な頼み方を見せた。

この前代未聞のチョイスに、ABEMAの中継番組も騒然となった。聞き手を務める貞升南女流二段が「ハーフサイズってアリなんですか！？ハーフサイズって新手ですよね！」と目を丸くすると、解説の金井恒太六段も笑顔。「挑戦者は端歩に続いて大胆不敵な戦略に出てきましたよね。全てが魅力的すぎたんでしょうね。のびのびと戦っていますね」と、初めてのタイトル戦という大舞台でも全く物怖じせず、食事も存分に楽しむ服部七段の大物ぶりを称賛した。

盤上だけでなく、食事注文でも定跡を外してきた挑戦者の姿に、ABEMAの視聴者も大盛り上がり。コメント欄には「定跡にとらわれない注文」「ハットリくん…永瀬タイプか？？？」「旅行に来てますやん」「これは満足やろｗ」といった声が殺到した。さらに、パスタとそばという組み合わせに対しても「炭水化物の共演」「楽しんどるやん」「なんちゅうチョイスや」「麺＆麺の強手ですねえ」とツッコミが相次ぎ、緊迫した勝負の合間に大きな笑いを誘っていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）