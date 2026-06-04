ボランティアとして地域福祉を支える民生委員の欠員数が、昨年１２月に初めて２万人を超えた。

不足が続けば、地域の高齢者らへの支援が行き届かなくなる恐れもある。解消には仕事をしながら活動する現役世代の委員の増加が不可欠で、自治体も対策に乗り出している。

平日の活動

「暑くなってきたので、こまめに水分をとって、エアコンも使って、気をつけてくださいね」

４月下旬、大阪市住吉区で民生委員を務める小嶋憲子さん（７３）は区内で一人暮らしをする７０歳代の男性宅を訪ね、熱中症予防のチラシを手渡しながら話しかけた。男性は読売新聞の取材に、「１０年以上来てもらっており、困り事を相談できて心強い」と話した。

小嶋さんは地元町会の役員らに誘われ、「地域の役に立てるなら」と１９８６年、民生委員になった。今は担当する地域の約５０世帯を日常的に見守る。当初は仕事と子育てをしながら委員の活動をこなしており、日中に不在だった世帯を幼い子どもを連れて夜に再訪することもあった。

支援を必要とする人に適切に助言し、専門機関などにつなげられた時にやりがいを感じるという。「頼りにされ、『ありがとう』と言ってもらえると、またやろうという気持ちになる」と話す。

小嶋さんの受け持つエリアでは約１０人の委員が活動している。多くの人は別に仕事を抱えているが、委員は平日の活動も多い。「（市や区が行う民生委員向けの）研修などがオンラインでも参加できるようになれば、負担も減り助かる」と話す。

７０代が４１％

独居高齢者が増加する中で民生委員の役割の重要性も高まっているが、近年は全国的に欠員が深刻だ。厚生労働省によると、世帯数などを基に決まる定数は全国２４万９７１人だが、昨年１２月の一斉改選で欠員は２万９１人に達した。

定年延長などで働き続けるシニア層が増えたことや、負担の大きさから敬遠されていることが不足の背景にある。選任時に原則７５歳未満という年齢要件があるのに全委員の４１％を７０歳代が占めるなど、高齢の委員が支えているのが実情だ。

２０２８年の次期改選で多くの退任者が見込まれており、厚労省幹部は「不足はさらに深刻化しかねず、地域で困った人に手が届かない恐れがある」と話す。

「協力員」制度も

現役世代の委員を増やそうと、地域在住者だけでなく在勤者にも門戸を広げることが検討されたが、緊急時の対応への懸念などで実現していない。

そんな中、委員による地域の見守り活動などを補佐する「協力員」の制度が広がっている。引退した元委員のほか、委員に関心のある現役世代も協力員になる例が相次いでいる。民生委員の全国組織が２３年に実施した調査では、回答した約１３００市区町村のうち協力員制度を導入した自治体は約２割に上った。

このほか、東京都は今年度から委員を雇用する企業に１人あたり１０万円を支給する取り組みを開始。厚労省も業務のデジタル化を進める自治体に補助金を出し、現役世代の参画を促す。

文京学院大の中島修教授（地域福祉）は「制度の維持には現役世代の増加が不可欠だ。行政とともに地域社会を支える民生委員の魅力を若い世代にも伝えるため、小中高校や大学などの教育現場で活動を紹介する場を設けることが有用だ」と指摘する。

◆民生委員＝厚生労働相から委嘱される特別職の地方公務員。任期は１期３年で、再任も可能。周囲の推薦と市区町村の選考を経て任命される。地域で支援が必要な人を訪ねて相談を受けながら、情報提供したり行政に連絡したりするほか、災害時の緊急連絡網の構築も行う。交通費や電話代などの活動費として原則年６万２００円が支給されるが、報酬はない。