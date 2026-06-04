フリーアナウンサーの有働由美子（57）が4日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。阪神ファンになったきっかけを明かした。

熱狂的阪神ファンである有働は、この日も登場するやいなや、熱狂的巨人ファンのナイツ・塙宣之らと野球トークに花を咲かせた。

阪神ファン以外の球団も抑えているかと問われ「全然。新聞も一面に阪神が載っているのしか取っていないので、他球団の選手誰か分からなくて」と苦笑い。「毎回試合見ても阪神優先なので。全然ほかの球団の選手は覚えていないです」と言い切った。

阪神は「推しですよね」と明言し、ファンになったきっかけは「あたし九州で生まれて関西に引っ越したんですけれど。もう阪神ファンじゃないと阪神ファンじゃないと話が合わないので。子供なりのビジネス阪神ファンになった」と回顧。

すると「見るから好きになってっていう感じです」と声を弾ませ、「それでちょうど高校生の頃、85年で。日本一になって。バース、掛布、岡田だったので。もうそこで」とにこやかに語った。

パーソナリティーのナイツ・土屋伸之が「で今はサトテル（佐藤輝明選手）が物凄い好きっていうことですけれど。その頃は誰が好きっていうのはあったんですか」と尋ねると、「真弓とかが好きでございまして」と真弓明信氏のファンだったと回答した。

「その後は藪選手とかを推したりもしましたし」と藪恵壹氏のファンであったとも振り返り、塙が「阪神の織田裕二」と続けると、「確かに！」と声を弾ませ笑ってみせた。

塙が「楽しいですね、じゃあ今。強いから」と話せば、「そうですね。何かゲーム差がとか、首位取られたヤクルトにとか言われるんですけれど、心の余裕が数年前とは全然違います」と穏やかに話した。

塙が「ケガだけですね、怖いのはね」と応じると、「そうですね」と語った。