

資料 香川県空撮

6月は外国人雇用啓発月間です。政府は2026年1月の「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に則り、一部外国人による違法行為に対処する基本的な考えの下で、外国人労働者の雇用・再就職援助などの周知・啓発を行っています。

こうした中、人材サービスのクリエアナブキ（高松市）は、2026年2月に外国人材支援に特化した新会社「あなぶきグローバルキャリア」を設立、7月1日から本格的に事業を開始します。

4月30日付けで出入国在留管理庁から登録支援機関として登録されており、特定技能外国人に対する生活・就業支援が可能ということです。

現地法人のPT ANABUKI CONSULTANT INDONESIAと連携し、インドネシア・ミャンマー・ネパールなどから人材を安定的に確保し、業種を問わず、中四国を中心に広く人材を紹介するとしています。

採用後のミスマッチをなくすため、日本人従業員向けにコミュニケーションを円滑にするためのセミナーを開くなど、外国人材が地域企業の成長を支える環境づくりを目指すとしています。