◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

バレーボール界で異国の「リビング・レジェンド」に出会った。ソフトボールで上野由岐子（４３）に憧れる後輩は多く「生きた伝説」と言われる。大同生命ＳＶリーグ男子の今季ＭＶＰ、ドミトリー・ムセルスキー（ロシア）の存在も偉大だった。サントリーで２季ともにプレーした高橋藍（らん、２４）も「世界ＮＯ１の選手」と尊敬してやまない。今季限りで引退した３７歳は「ＭＶＰはキャリアを終えるにあたって最高のプレゼント」と喜んだ。

身長２１８センチの高さを最大の武器に、２０１２年ロンドン五輪ではロシア代表を金メダルに導いた。１８年にサントリー入りし、８季プレー。軟打も交ぜた攻撃の「うまさ」は世界屈指。今季はサーブレシーブ以外の４部門でリーグトップ５に入り、攻守で文句なしのＭＶＰ戴冠だった。

慕われるのは技術だけではない。藍が学んだのは「姿勢」だ。試合中、苦しい場面でよくムセルスキーを見た。右人さし指を立てて数字の「１」を作り「１本ずつ」と冷静に鼓舞。その姿がチームに安心感を生んできた。「準備。コーチの指示通りの練習を遂行しただけ」とムセルスキーは、首をすくめて話した。献身的な働きこそ、仲間たちに勇気を与えると体現してきた。藍も「ディマ（ムセルスキーの愛称）とプレーできたのは競技人生において財産」と感謝した。

妻と１１歳の息子も日本に呼んで戦った。今後は母国に帰り「家族との生活基盤をつくりたい。日本で過ごした日々は恋しくなる」と言うが、仲間もファンも同じ気持ちだ。惜しまれつつコートを去るレジェンドが残した功績は大きい。（五輪担当・宮下 京香）

◆宮下 京香（みやした・けいか）２０１８年入社。２３年から五輪競技を担当。