国内最大級「ハンドメイドインジャパンフェス」、全クリエイター「Creema」が発表 ワークショップ一部、受付開始【詳細】
国内最大級のクリエイターの祭典「ハンドメイドインジャパンフェス」（クリーマ主催）が7月11日と12日の2日間、東京ビッグサイトにて開催される。きょう4日、全てのマーケットやワークショップに出展するクリエイター情報が発表。また、お笑いライブ出演芸人や、特別企画も発表された。
【画像】ハンドメイドフェス、オリジナルアイテム＆企画の詳細
公式サイトにて、出展者一覧が公開された。アクセサリーやバッグなどのファッションアイテムから、インテリア、キッチン、アート、器、手工芸品など多彩なオリジナル作品が並ぶマーケットエリアに加え、90店舗の手作りフードが集まるフードエリアも展開。普段はなかなか会うことができない作り手と直接会話をしながら、買いものが楽しめる。
さらに、伝統工芸士や人気クリエイターによる、70種類の本格的なものづくりが体験できるワークショップも公開。一部ワークショップでは事前予約の受付を開始した。
ミュージック＆プレイエリアの人気コンテンツ「よしもとお笑いライブ」には、キングオブコント準優勝の実績を持つ「うるとらブギーズ」、変幻自在のキャラクターでSNSでも注目を集める「バリカタ友情飯」、昨年のM-1敗者復活戦でも強い存在感を放った「イチゴ」が登場。実力・個性・話題性を兼ね備えた3組が、ライブならではの臨場感あふれるステージで会場を笑いに包み込む。
特別企画は、会場入り口のアトリウムで、“5cm×5cmの世界”をテーマに、人気企画「Creema HASHTAG GALLERY」を実施する。100人のクリエイターが、5cm四方の空間に創造力を詰め込んだ作品の展示販売をはじめ、ミニ盆栽・ガラスの絵付け・ミニチュアアートなどテーマにちなんだワークショップやフォトスポットも展開。さらに、5人の人気クリエイターによる小さなクラフト作品と出会える、数量限定の巨大ガチャも登場する。
同祭典では、全国各地で創作活動に取り組むクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売する。会場内には公募で選ばれた全国3000人のクリエイターによる、個性あふれるブースがずらりと並びます*。マーケットに加え、70種類のワークショップやライブペインティング、選りすぐりの手作りフード90店舗も登場。注目アーティストの音楽ステージ、DDTプロレスリングによる路上プロレス、よしもとお笑いライブなど、総勢10組が出演するステージプログラムを展開する。
■開催概要
HandMade In Japan Fes’ 2026 ／ハンドメイドインジャパンフェス2026
日時：2026年7月11日（土）・12日（日） 11:00〜19:00
会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール
入場料：
前売券 1日券：1300円／両日券：2000円（税込）
当日券 1日券：1500円／両日券：2500円（税込）
※小学生以下は無料。有料託児施設あり。
【画像】ハンドメイドフェス、オリジナルアイテム＆企画の詳細
公式サイトにて、出展者一覧が公開された。アクセサリーやバッグなどのファッションアイテムから、インテリア、キッチン、アート、器、手工芸品など多彩なオリジナル作品が並ぶマーケットエリアに加え、90店舗の手作りフードが集まるフードエリアも展開。普段はなかなか会うことができない作り手と直接会話をしながら、買いものが楽しめる。
ミュージック＆プレイエリアの人気コンテンツ「よしもとお笑いライブ」には、キングオブコント準優勝の実績を持つ「うるとらブギーズ」、変幻自在のキャラクターでSNSでも注目を集める「バリカタ友情飯」、昨年のM-1敗者復活戦でも強い存在感を放った「イチゴ」が登場。実力・個性・話題性を兼ね備えた3組が、ライブならではの臨場感あふれるステージで会場を笑いに包み込む。
特別企画は、会場入り口のアトリウムで、“5cm×5cmの世界”をテーマに、人気企画「Creema HASHTAG GALLERY」を実施する。100人のクリエイターが、5cm四方の空間に創造力を詰め込んだ作品の展示販売をはじめ、ミニ盆栽・ガラスの絵付け・ミニチュアアートなどテーマにちなんだワークショップやフォトスポットも展開。さらに、5人の人気クリエイターによる小さなクラフト作品と出会える、数量限定の巨大ガチャも登場する。
同祭典では、全国各地で創作活動に取り組むクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売する。会場内には公募で選ばれた全国3000人のクリエイターによる、個性あふれるブースがずらりと並びます*。マーケットに加え、70種類のワークショップやライブペインティング、選りすぐりの手作りフード90店舗も登場。注目アーティストの音楽ステージ、DDTプロレスリングによる路上プロレス、よしもとお笑いライブなど、総勢10組が出演するステージプログラムを展開する。
■開催概要
HandMade In Japan Fes’ 2026 ／ハンドメイドインジャパンフェス2026
日時：2026年7月11日（土）・12日（日） 11:00〜19:00
会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール
入場料：
前売券 1日券：1300円／両日券：2000円（税込）
当日券 1日券：1500円／両日券：2500円（税込）
※小学生以下は無料。有料託児施設あり。