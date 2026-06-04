TSUCHIYA KABAN、日本の古典柄に着想した「JAPANMOTIF Nami」を発売
日本の伝統文様は、時代を超えて受け継がれてきた美意識の結晶です。そのかたちは、工芸や建築、染織などさまざまな領域で発展しながら、現代のデザインにも豊かなインスピレーションを与え続けています。
ランドセル工房を発祥とする革製品ブランド TSUCHIYA KABAN は、日本ならではの形や伝統文化を再解釈するシリーズ「JAPANMOTIF」の新作として、「JAPANMOTIF Nami」を2026年6月11日に発売します。ブランド初となる“洗える鞄”として登場する本作は、日本の古典柄「波」をモチーフに、伝統と機能性を融合させた新たなプロダクトです。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
日本人が愛してきた“波”というモチーフ
今回のデザインの着想源となったのは、日本の伝統文様として古くから親しまれてきた「波」です。波文様は、着物や陶磁器、漆器など幅広い工芸品に用いられ、絶え間なく続く波の姿から、繁栄や平穏、未来へ続く願いを象徴する吉祥文様として親しまれてきました。「JAPANMOTIF Nami」では、その波の躍動感を現代的なフォルムへと落とし込み、日常に寄り添うバッグとして再構築しています。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
伝統を“使う”ためのデザインへ
本シリーズの特徴は、日本文化を単なる装飾として引用するのではなく、現代のライフスタイルの中で機能するプロダクトとして再解釈している点にあります。バッグのフォルムやディテールには、波が描く連続的な曲線や流動性が反映され、軽やかで柔らかな印象を生み出しています。伝統的なモチーフを用いながらも、過度な和の演出に頼ることなく、ミニマルで洗練されたデザインへと昇華されています。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
ブランド初の“洗える鞄”
今回の「JAPANMOTIF Nami」で特に注目したいのが、TSUCHIYA KABANとして初めて採用された“洗える”仕様です。日常的に使うバッグだからこそ、気兼ねなく持ち歩き、必要に応じて手入れができることも重要な機能のひとつ。伝統文化への敬意と、現代の実用性への配慮を両立させています。クラフツマンシップを重視するブランドが、新たな素材や機能へ挑戦する姿勢も、本コレクションの大きな見どころと言えるでしょう。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
ランドセル工房から続くものづくり
TSUCHIYA KABANのルーツは、1965年創業のランドセルづくりにあります。長く使うことを前提とした丈夫さや使いやすさ、そして時代を超えて愛される美しさ。その思想は現在のバッグづくりにも受け継がれています。「JAPANMOTIF Nami」もまた、日本文化のモチーフを保存するのではなく、日々使う道具として暮らしの中へ取り込むことを目指したプロダクトです。
伝統を未来へつなぐために
近年、世界では日本の工芸や伝統文化への関心が高まっています。しかし、伝統は鑑賞するだけではなく、日常の中で使われ続けることで次の世代へ受け継がれていくものでもあります。「JAPANMOTIF Nami」は、日本人が長く親しんできた“波”というモチーフを現代のバッグへと翻訳したコレクション。伝統と機能、文化と日常をつなぐ、新しい日本のデザインのあり方を示しています。
【商品詳細】
JAPANMOTIF Nami ウォッシャブル2wayトート
\55,000 (税込)
カラー：ネイビーブルー、シルバーグレー
サイズ：縦35.0×横34.0×底マチ12.0cm
ハンドル高さ（長）27.0cm （短）5.0cm
機能：内装 = フリーポケット×1
素材：外装 = ポリエステル・ポリウレタン混用
重さ：約330g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
JAPANMOTIF Nami ウォッシャブルサコッシュ
\46,200 (税込)
カラー：ネイビーブルー、シルバーグレー
サイズ：縦19.5×横29.0×底マチ8.0cm
ショルダー 75.0〜139.0cm
機能：内装 = フリーポケット×1
素材：外装 = ポリエステル・ポリウレタン混用
重さ：約190g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
【販売概要】
■発売日：2026年6月11日(木)
■販売店舗：
「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp
直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店
※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合があります。
お問い合わせ：
土屋鞄製造所 お客様サポート係
電話：0120-907-647（平日10：00〜17：00）
ランドセル工房を発祥とする革製品ブランド TSUCHIYA KABAN は、日本ならではの形や伝統文化を再解釈するシリーズ「JAPANMOTIF」の新作として、「JAPANMOTIF Nami」を2026年6月11日に発売します。ブランド初となる“洗える鞄”として登場する本作は、日本の古典柄「波」をモチーフに、伝統と機能性を融合させた新たなプロダクトです。
日本人が愛してきた“波”というモチーフ
今回のデザインの着想源となったのは、日本の伝統文様として古くから親しまれてきた「波」です。波文様は、着物や陶磁器、漆器など幅広い工芸品に用いられ、絶え間なく続く波の姿から、繁栄や平穏、未来へ続く願いを象徴する吉祥文様として親しまれてきました。「JAPANMOTIF Nami」では、その波の躍動感を現代的なフォルムへと落とし込み、日常に寄り添うバッグとして再構築しています。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
伝統を“使う”ためのデザインへ
本シリーズの特徴は、日本文化を単なる装飾として引用するのではなく、現代のライフスタイルの中で機能するプロダクトとして再解釈している点にあります。バッグのフォルムやディテールには、波が描く連続的な曲線や流動性が反映され、軽やかで柔らかな印象を生み出しています。伝統的なモチーフを用いながらも、過度な和の演出に頼ることなく、ミニマルで洗練されたデザインへと昇華されています。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
ブランド初の“洗える鞄”
今回の「JAPANMOTIF Nami」で特に注目したいのが、TSUCHIYA KABANとして初めて採用された“洗える”仕様です。日常的に使うバッグだからこそ、気兼ねなく持ち歩き、必要に応じて手入れができることも重要な機能のひとつ。伝統文化への敬意と、現代の実用性への配慮を両立させています。クラフツマンシップを重視するブランドが、新たな素材や機能へ挑戦する姿勢も、本コレクションの大きな見どころと言えるでしょう。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
ランドセル工房から続くものづくり
TSUCHIYA KABANのルーツは、1965年創業のランドセルづくりにあります。長く使うことを前提とした丈夫さや使いやすさ、そして時代を超えて愛される美しさ。その思想は現在のバッグづくりにも受け継がれています。「JAPANMOTIF Nami」もまた、日本文化のモチーフを保存するのではなく、日々使う道具として暮らしの中へ取り込むことを目指したプロダクトです。
伝統を未来へつなぐために
近年、世界では日本の工芸や伝統文化への関心が高まっています。しかし、伝統は鑑賞するだけではなく、日常の中で使われ続けることで次の世代へ受け継がれていくものでもあります。「JAPANMOTIF Nami」は、日本人が長く親しんできた“波”というモチーフを現代のバッグへと翻訳したコレクション。伝統と機能、文化と日常をつなぐ、新しい日本のデザインのあり方を示しています。
【商品詳細】
JAPANMOTIF Nami ウォッシャブル2wayトート
\55,000 (税込)
カラー：ネイビーブルー、シルバーグレー
サイズ：縦35.0×横34.0×底マチ12.0cm
ハンドル高さ（長）27.0cm （短）5.0cm
機能：内装 = フリーポケット×1
素材：外装 = ポリエステル・ポリウレタン混用
重さ：約330g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
JAPANMOTIF Nami ウォッシャブルサコッシュ
\46,200 (税込)
カラー：ネイビーブルー、シルバーグレー
サイズ：縦19.5×横29.0×底マチ8.0cm
ショルダー 75.0〜139.0cm
機能：内装 = フリーポケット×1
素材：外装 = ポリエステル・ポリウレタン混用
重さ：約190g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
【販売概要】
■発売日：2026年6月11日(木)
■販売店舗：
「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp
直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店
※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合があります。
お問い合わせ：
土屋鞄製造所 お客様サポート係
電話：0120-907-647（平日10：00〜17：00）