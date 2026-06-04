「なにこのイケメン!!」クロちゃん、2年浪人して短大・20歳当時の“スリムな姿”を公開「別人じゃん。めっちゃ痩せてる」
安田大サーカス・クロちゃん（49）が4日、自身のXを更新。短大に通っていた20歳当時の写真を公開し、現在の姿から印象がガラリと変わる姿に反響が集まっている。
【写真】「今とは全く違う。別人じゃん」イケメンと反響！クロちゃん20歳当時の“スリムな姿”
クロちゃんは「短大の時ぐらい痩せようかなー #クロちゃん #短大 #2年浪人して短大 #20歳」とつづり、不思議なポージングをしたソロショットを披露。頭にタオルを巻いて、半袖Tシャツに半ズボン姿で、現在の色白な肌とは違い、こんがりと焼けた肌が印象的なショットとなっていた。
突然のこの投稿に、SNSでは「なにこのイケメン!! 2浪短大w」「これクロちゃん!?」「わー 今の方が好きー」「今とは全く違う。別人じゃん。めっちゃ痩せてる」「あらやだ何このイケメン」などの声が寄せられ、反響が続々集まっている。
【写真】「今とは全く違う。別人じゃん」イケメンと反響！クロちゃん20歳当時の“スリムな姿”
クロちゃんは「短大の時ぐらい痩せようかなー #クロちゃん #短大 #2年浪人して短大 #20歳」とつづり、不思議なポージングをしたソロショットを披露。頭にタオルを巻いて、半袖Tシャツに半ズボン姿で、現在の色白な肌とは違い、こんがりと焼けた肌が印象的なショットとなっていた。
突然のこの投稿に、SNSでは「なにこのイケメン!! 2浪短大w」「これクロちゃん!?」「わー 今の方が好きー」「今とは全く違う。別人じゃん。めっちゃ痩せてる」「あらやだ何このイケメン」などの声が寄せられ、反響が続々集まっている。