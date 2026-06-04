サッカーのW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表DF冨安健洋（27）を応援するキャンペーン「＃トミと新たな景色を」の始動発表会が4日、東京都内で行われた。2023年からアドバイザリー契約を結んでいるアシックスが企画。同社の公式Xをフォローしてキャンペーン名のハッシュタグを付け、応援メッセージとともに投稿すれば、抽選で同選手のサイン入りグッズが当たるなど特典がある。

この日は始動に合わせて元日本代表DF中沢佑二さんと市立船橋高サッカー部で全国優勝経験のあるお笑いコンビ「ペナルティ」のワッキーがトークセッションに参加。中沢さんは現役時代の晩年に負傷離脱した際の経験からファンからのエールや声援が「本当に力になります。たわいもない会話やちょっとしたエールで励まされる部分も大きかった」と実感を込めて振り返った。

冨安とは直接の接点はないというものの「日本でも歴代最強と言われるディフェンス」と絶賛。自身が2006年W杯ドイツ大会、10年南アフリカ大会で背負ったことで守備リーダーのイメージが定着した背番号22を、今大会は冨安が引き継ぐ。今回、その冨安に送るメッセージを問われると「新たな22番」と書き込んだボードを掲げ「世界のトップを戦っている冨安選手に付けてもらえるのはありがたい。これからは子供たちを含めて“22番は冨安選手の番号”という新しいページをつくり続けてほしい」と語った。

ワッキーは「全部出せ！！」のメッセージ。「W杯が全てではないけど、サッカーをやっている限りはそこを目指す。今回は優勝を（目標に）掲げているので、全部（b）出さないと優勝できない。だから全員、全部出せと思っています」と訴えた。

また、冨安本人からも動画で「ここまでサポートしていただいて感謝しています。サッカーができていることに感謝しながら、苦しんだ時間も忘れずに振り返りながら、何よりも楽しんでサッカーしたい」とメッセージが届いた。